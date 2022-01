Cuatro detenidos en reclamo de justicia

Familiares de Leonardo Quintana, muerto en una celda en Victoria, Entre Ríos, dicen que lo mataron y piden investigar a policías. "No es el primer muerto en una calabozo". MIRA UN VIDEO.

La familia de un joven detenido que fue hallado sin vida en Jefatura Departamental de Victoria, reclamó justicia frente de la sede policial, y la manifestación derivó en serios incidentes con quema de cubiertas, pintadas, balas de goma y al menos cuatro detenidos.

Los allegados entienden que Leonardo Quintana el joven de 22 años fue asesinado, y afirman tener pruebas y exigen que la Fiscalía investigue con seriedad.

"No es el primer muerto que hay en un calabozo", afirmó Rosaura, la tía del muchacho fallecido, de acuerdo a Diario Uno.

MOMENTOS DE TENSION

Durante la protesta en la puerta de la Jefatura Departamental, se vivieron momentos de tensión con quemas de cubiertas y pintadas al frente del edificio.

ASEGURAN QUE FUE UN HOMICIDIO

En diálogo con LT-39 Radio Victoria, Rosaura, tía del joven que arrestado en Paraná porque supuestamente había robado un automóvil de un penitenciario en Victoria, aseguró que ellos pudieron ver las cámaras de seguridad y están convencidos que se trató de un homicidio.

"Terminamos de ver las cámaras, se mata del lado de afuera", sostuvo la mujer visiblemente quebrada por la situación.

Además, agregó que al joven lo detuvieron el martes 18 de enero en la capital entrerriana, cuando se encontraba con su pareja, también de 22 años, y se lo acusó de ser el principal sospechoso del ilícito.

Y ese mismo día, tras su detención fue trasladado a la ciudad de Las Siete Colinas.

NO HABRIA PRUEBAS

"A él lo detiene Investigaciones. El auto no aparece, él no tiene plata, ni nada. No hay pruebas de porqué lo detuvieron. Y a la chica la soltaron sin siquiera tomarle declaración", dijo la mujer acompañada por otra familiar.

SOLICITAN JUSTICIA

"¡Queremos justicia! El estuvo una hora pidiendo ayuda. Se ve en las cámaras y nadie le dio bolilla. No se ve cuando pone la soga. Solo de ve las patas. Y se cortan las cámaras y aparece una interferencia", precisó la mujer, que afirmó que su sobrino estaba amenazado de muerte.

"Nosotros creemos que lo mataron. Ya había mensajes en las redes sociales que al él lo querían muerto porque el auto era de un penitenciario. Había amenazas concretas. Tenemos pruebas y las vamos a presentar", señaló Rosaura.

UNA PREGUNTA

"¿Por qué se iba a matar? No había motivos, si en 20 días salía porque no había pruebas. Él tenía un padre que estaba atrás, él una familia entera atrás, él no estaba solo", dijo una prima que reclamó que la pareja del joven se llamada a declarar porque "ella sabe muchas cosas. Acá hay una Policía corrupta. Ellos se sentían perjudicados con una detención sin pruebas", sentenció finalmente.