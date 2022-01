Emigrar de la Argentina

¿Se puede ser optimista en la Argentina con funcionarios tan incompetentes, legisladores tan caros como ineficientes y una casta política que corporativamente sobrevive 30 años en el sistema con salarios muy por encima del ingreso promedio? A millones de compatriotas no les queda opción que quedarse en el lugar en el que nacieron o se encuentran actualmente, en algunos casos aceptan mansamente su destino, otros se rebelan y buscan progresar en ese mismo ámbito, como emprendedores o a través de la educación.

Transitamos tanto en nuestro país como en todo el mundo la era de la incertidumbre en la que cuesta ser positivo desde un enfoque de futuro para todos. Quizás podamos encontrar píldoras de felicidad en nuestros espacios más próximos, con la familia, los amigos, el trabajo y la realización personal. Pero el cambio climático que amenaza la vida en el planeta, la desigualdad avergonzante entre los que más tienen y aquellos que no poseen nada y un eventual colapso nuclear (revitalizado ahora en el conflicto entre Ucrania y Rusia, con participación de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea) dan miedo. A propósito, el ‘reloj del fin del mundo’ -pretende alertar al público, a los responsables políticos y a los científicos de las amenazas para la humanidad que generan las armas nucleares- se mantiene a 100 segundos del apocalipsis.

Pero volvamos al tema de la columna, que gira en torno a lo que podemos esperar de la Argentina, si continuará su derrotero por las sombras de la pobreza, la indigencia, la informalidad laboral sin derechos o el trabajo mal pago como hasta ahora, pese a sus bondades naturales... o dará un giro para arrancar de una buena vez por todas hacia un destino más promisorio, inclusivo en el que todos disfruten de una vida digna.

La política partida apuesta a la confrontación permanente sin posibilidad alguna de abogar la cultura del reencuentro. Cada vez se golpea más fuerte al oponente sin voluntad de negociar, de dialogar, de construir juntos una sociedad mejor. El kirchnerismo ha fracasado si es que realmente pretendía que los argentinos vivan mejor. Más allá de un puñado de días de gloria en el que una parte de los trabajadores recibió mejores ingresos, la foto que devuelve hoy el país muestra que nada fue para siempre, una golondrina no hace verano como postula un antiguo refrán, quizás para ganar una o dos elecciones.

Ante este escenario de un país con enorme potencial, con porte de promesa eterna que nunca se cristaliza, miles de jóvenes se rinden (muchas veces al ver a sus padres perder la esperanza) y deciden rehacer su vida en otra tierra, con dolor porque significa dejar atrás a la familia. La cadena de Radio y Televisión Suiza, Radio Televisión Suisse (RTS), realizó un informe sobre la cantidad de jóvenes que deciden emigrar de Argentina al exterior, un fenómeno que genera una fuga de cerebros sin precedentes según calificó. Señala que las causas de la emigración de profesionales es debido a la falta de perspectivas, los salarios en constante caída ante la inflación y la inseguridad.

RST remarca que las consecuencias económicas del 2001 todavía afectan el presente del país. La inflación, el tipo de cambio y la pobreza alrededor del 40%, como también la deuda de US$ 44.000 millones con el FMI, son factores que inciden en la economía de los argentinos para decidir emigrar al exterior.

De acuerdo al informe, aproximadamente 200 argentinos dejan el país a diario. Y cita encuestas que indican que el 82% de los jóvenes consultados se iría de Argentina si pudiera. El 76% de esos jóvenes señala como motivo principal la falta de proyección a futuro. En el informe se advierte que la inflación en torno al 50%, la moneda cada vez más devaluada, y la pobreza alrededor del 40% son mencionados por los que se van del país.