Denuncian que Cristina operó para desprestigiar a Nisman

La vicepresidenta Cristina Kirchner habría "operado" en medios de comunicación afines para armar una campaña de "desprestigio" contra el fallecido ex fiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman, quien poco antes de morir había denunciado a la ex presidenta por una supuesta maniobra de encubrimiento del atentado a la mutual judía de 1994, de acuerdo a una publicación del diario Clarín.

La nota firmada por el periodista Daniel Santoro da cuenta de mails reservados que presuntamente habría enviado el vocero de Cristina Kirchner, Hernán Reibel Maier, a mediados de 2016 a decenas de empresarios de medios y periodistas afines sugiriendo entrevistas con el ex director ejecutivo de la DAIA Jorge Elbaum, quien tenía una visión muy crítica sobre el accionar de Nisman.

"Se trata de uno de más de cincuenta mails que revelan este tipo de operaciones políticas K que también tuvieron como objetivo al juez Claudio Bonadio, a Elisa Carrió y a los aumentos de tarifas del gobierno de Mauricio Macri o el ex dueño de La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot", escribió Santoro.

Siempre según Santoro, Reibel -actual director de Comunicación Institucional del Senado- también habría enviado mails "bajando línea" a los medios afines para realizar coberturas de los "cacerolazos" o ruidazos" que en se organizaron en 2016 para protestar contra el Gobierno de Mauricio Macri contra los "tarifazos".

En cuanto a Bonadio, que tramitaba varias causas contra la ex presidenta, el periodista de Clarín denunció que Cristina Kirchner "operó" de la misma forma que con Nisman para que distintos medios vinculados al aparato oficial salieran en simultáneo a atacar al fallecido ex juez federal. .

En las entrevistas que ofreció a distintos medios, Elbaum denunció a Nisman por manipular información para implicar a Cristina Kirchner, al ex fallecido canciller Héctor Timerman y a otros ex funcionarios del kirchnerismo en la causa por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán. .

El ex embajador argentino ante la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto también involucró a Nisman con el "fondo buitre" NML Capital de Paul Singer y con los servicios secretos israelíes del Mossad.

Según consideró Santoro, el "modus operandi" de Cristina Kirchner era esperar a que se publicaran las notas en las que Elbaum u otros dirigentes cuestionaban a Nisman para luego destacar los artículos en sus redes sociales.

También mencionó que había una "bajada de línea" para inducir en la opinión pública que la muerte de Nisman había sido a causa de un "suicidio".

"La ex presidenta, a través de su vocero, enviaba indicaciones o cables de noticias -con la indicación de publicarlas-, números de teléfonos, sugerencias de entrevistas e incluso resúmenes de noticias con el fin de favorecer al kirchnerismo", relató el periodista en Clarín.

De acuerdo a Santoro, "Cristina hacía enviar estos correos electrónicos a distintos canales, radios, diarios, portales y periodistas de líneas editoriales afines al kirchnerismo" y "durante los días posteriores, los temas mencionados en estos correos se replicaban en muchos de estos medios K".

"Al comparar los mails con publicaciones periodísticas y las fechas en que fueron enviados los correos, se prueba que la bajada de línea era cumplida por muchos", advirtió. (NA)