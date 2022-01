Libertad cayó de local ante San Jorge

(Especial). - Atlético San Jorge se llevó el resultado, seguramente generoso en la diferencia, pero inobjetable porque supo lograrlo aprovechando sus momentos en el partido de ida, que después del 2 a 0 lo posiciona de buena forma para la revancha del próximo domingo.

Libertad de Sunchales se llevó el reconocimiento de su gente, que lo acompañó masivamente en el partido de ida por la Zona Litoral Sur del Torneo Regional Amateur.

El juego se desarrolló en un excelente terreno de juego, que mostró un piso ideal, favorecido por las recientes lluvias. Fue de trámite intenso, por momentos bien jugado por los dos equipos, que intentaron manejar con criterio la pelea.

Libertad asumió el rol que le imponían las circunstancias. Salió decidido y con la intención de hacer valer su condición de local con una interesante presión ante una formación visitante que nunca se desordenó, ni regaló espacios.

En apenas 10' un remate de Jair Triverio obligó a la primera buena respuesta del arquero Emilio Rébola, ratificando las intenciones del "Cañonero".

Pero en una llegada a fondo de San Jorge, un envío de Maximiliano Bocchietti tras una buena acción individual encontró la mano de Brian Visetti y el penal, ejecutado por Gastón Novero le ganó a la estirada de Luciano Alderete.

A los 22' del parcial, la visita se adelantaba en el marcador, pero el conjunto liberteño no acusó el impacto y estuvo a tiro del empate con un disparo de Marcos Quiroga que tapó Rébora.

En la segunda etapa, los dirigidos por Juan Carlos Garello no se guardaron nada y en apenas 4' tuvieron su chance de igualar, cuando una mano de Juan Zarza derivó en la sanción de la pena máxima, que Quiroga no pudo convertir ante otro acierto de Rébora.

La visita, en cambio, estuvo atenta cuando una desincronización del local le dejó abierta una puerta a Bocchietti, que no perdonó y estiró la diferencia, otorgándole una buena cuota de tranquilidad sobre los 10'.

Libertad insistió hasta el final para recortar la distancia, apelando a los remates de media distancia, frente a un adversario que se hizo fuerte en la zaga y pudo quedarse con una victoria de enorme valor en el primer chico.

Con el arbitraje de Lucas Gómez (Liga Chañarense), los equipos formaron de la siguiente manera:

Deportivo Libertad de Sunchales: Alderete; Díaz, Correa, Grabenvater (82' Rivero), Mansilla, Lencina, Visetti, Costamagna (56' Góngora), Triverio (61' Muñoz), Quiroga y Fernández. Suplentes: Unrein, Demarco, Saavedra y Girard: DT: Juan Carlos Garello.

Atlético San Jorge: Rébola; Zarza (72' Mansilla), Sain, Vidal, Migueles (90' Almada), Fedorco, Mosqueira (90' Cuberli), Páez (84' Marcucci), Ibáñez, Bocchietti y Novero (84' Herrera). Suplentes: Antonio y Soto. DT: Daniel Teglia.

Gol en el primer tiempo: 22' gol de Novero, de penal (ASJ).

Gol en el segundo tiempo: 10' gol de Bocchietti (ASJ).

Incidencia en el segundo tiempo: 4' Rébola (ASJ) le atajó un penal a Quiroga (DL).