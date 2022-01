Las provincias y el municipio local controlaron el alcohol al volante

El pasado sábado se realizó la primera edición del operativo Alcoholemia Federal del año, con miles de controles durante toda la jornada, en un trabajo en conjunto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte-, las provincias y decenas de municipios de todo el país. Como en cada edición, el objetivo es controlar y disminuir la circulación de conductores que circulen en estado de ebriedad, concientizar sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y evitar siniestros viales evitables. En diciembre, el 6% de las alcoholemias fueron positivas, mientras que el 92% de los controles registraron alcohol cero, es decir, que las y los conductores circulaban con nivel cero de alcohol en sangre.

“Es muy importante continuar consolidando este trabajo en conjunto con las provincias y los municipios, porque vemos en los resultados que son muchas más las personas que deciden no tomar alcohol si van a conducir un vehículo. El control es parte fundamental del cambio cultural que buscamos, porque cada conductor en estado de ebriedad detectado, es un posible siniestro vial que se evita”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Los resultados del informe de la Alcoholemia Federal de diciembre, publicado por el Observatorio Vial de la ANSV, indican que durante la jornada se controlaron 7.177 conductores en simultáneo en todo el país, de los cuales 82% eran hombres y 18% mujeres, y el 72% circulaba en auto. Del total de conductores controlados, 412 fueron alcoholemias positivas (6%), mayormente hombres y motociclistas. Del informe se destaca que 6.582 personas que realizaron el test de alcoholemia (92%) durante los operativos circulaban con nivel cero de alcohol en sangre y mayormente mujeres. Si bien los casos de conductores que superaban la graduación de alcohol en sangre permitida para circular no fueron la mayoría, se detectaron resultados de hasta 2,90 g/l, situación que deja en evidencia la necesidad de continuar trabajando para erradicar el alcohol de la conducción.

“Este verano, en el que millones de argentinos y argentinas se trasladan entre los distintos destinos turísticos del país para disfrutar de sus vacaciones, es fundamental que entiendan a los riesgos que se exponen cuando se combinan el alcohol y la conducción. Tomar y manejar no es está bueno, no es divertido y lo único que puede generar son consecuencias irreparables”, cerró Martínez Carignano.

EN RAFAELA

Mientras tanto, la Municipalidad de Rafaela formó parte de esta primera edición del operativo Alcoholemia Federal. En este sentido, Jorge Muriel, el nuevo responsable de la Secretaría de Gobierno y Participación del municipio local, le comentó a este Diario que en la jornada del sábado se llevaron a cabo 48 test en distintos sectores de la ciudad de los cuáles 7 arrojaron resultados positivos.