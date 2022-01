Se viene una mayor presión al bolsillo por aumentos de impuestos y tarifas

Si bien es cierto que si se compara con el 51% de inflación que tuvo el 2021 la actualización de impuestos y servicios queda rezagada, pero también lo es que el salario de la mayoría de los trabajadores no pudo ganarle al aumento general de precios. Y ese arrastre negativo resentirá todavía más el poder adquisitivo con las subas de tributos y servicios que está en marcha.

El malestar es aún mayor si se recuerda el calvario de apagones y cortes que se produjeron en la semana de calor brutal, de algunos días atrás. Los padecimientos se hicieron extensivos al deficiente servicio de agua potable en ese mismo período y por ello, más allá de las cuestiones técnicas y de costo de insumos que se manifiesta desde Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), tamaño incremento resulta inexplicable al sentido común.

Días atrás, se hicieron las audiencias de ambas empresas para determinar los próximos aumentos en la tarifa del servicio y la quejas no demoraron en aparecer luego de exponer sus pretensiones.

En el encuentro realizado a mitad de la semana anterior el Directorio de ASSA solicitó autorización para aplicar un incremento del 60% en dos etapas: 40% primero y 20% después. Según se explicó esa suba llevaría la factura promedio de los usuarios residenciales a $1.600 por bimestre.

Para justificar el ajuste en la tarifa, desde la concesionaria de los servicios sanitarios argumentaron que “muchos de los insumos que debe adquirir para realizar la potabilización del agua están dolarizados y otros no, pero todos igualmente han incrementado mucho su valor". Así, la estructura de costos de la empresa “sufrió grandes variaciones y esos cambios hacen necesario que llevemos adelante esta discusión para, al menos, cubrir los gastos corrientes”.

Por el lado del servicio eléctrico, la audiencia se realizó el pasado viernes 7 de enero y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) solicitó un aumento de la tarifa del 25% escalonado (un 15% en enero y un 8,5/9% en marzo o abril). Se esperaba que el aumento comience a correr a partir de este mes, pero, por el clima de mal humor hacia la distribuidora, todo indica que se postergará.

En ese marco, el presidente del Directorio de la EPE, Mauricio Caussi, adujo que "ningún santafesino terminó en estos últimos dos años, con aumentos que superen el 31%. Si esto uno lo compara con lo que ocurre en otros rubros y en el pasado, me parece que está claro, en los hechos, que somos coherentes con lo que planteamos. Queremos una tarifa que esté acorde a lo que demanda el poder adquisitivo de la gente y a lo que necesita el sector productivo".

De todas maneras, vale aclarar que EPE solo se trata de una suba vinculada a la distribución de electricidad, ya que la empresa no produce energía (solo la compra y la distribuye).

Por el lado de Litoral Gas, la factura de un usuario residencial en las localidades que son servidas por ASSA que pague la tarifa plena tendrá un aumento promedio del 20% a partir de marzo próximo si se acepta el pedido que presentó en audiencia pública convocada por el Enargas para analizar los pedidos de aumento en el sector del transporte y distribución de este servicio.

En ese encuentro -se concretó el último miércoles-, la empresa pidió ajustar el margen de distribución un 79% en el marco de la discusión sobre el régimen de actualización de tarifas. Pero como esa prestación representa el 20% del costo final de la factura, el impacto en la boleta mensual de un usuario residencial sería de 20% o $ 293 en promedio mensual.

IMPUESTO INMOBILIARIO,

PATENTE Y TRIBUTOS LOCALES

En cuanto a los impuestos provinciales, la Legislatura aprobó, al inicio del año, la Ley Tributaria 2022 y en ella se fijaron los aumentos en el Impuesto Inmobiliario Rural.

En la norma se establece para el Rural que las partidas con rangos 1 y 2 tendrán una suba del 10 %, las partidas con rangos 3 a 9, del 25 %, y las partidas con rangos 10 a 11, un 35 %.

Los propietarios de hasta 50 hectáreas y que las exploten personalmente pagarán el mismo monto del año 2019 (se evitan los aumentos de 2020, 2021 y 2022).

En tanto que para el Inmobiliario Urbano, las partidas con rangos 1 a 3 se incrementarán un 10%, partidas con rangos 4 a 6, un 25%, y para las partidas con rangos 7 y 8, un 35%.

Los contribuyentes del impuesto Inmobiliario Urbano y Rural que hayan estado al día al finalizar los años 2020 y 2021 tendrán un descuento equivalente a la última cuota del año 2022. Este beneficio se aplica de forma automática en la emisión del impuesto sin necesidad de solicitud del contribuyente. Además habrá un descuento por pago anticipado total anual del 35%, y otro del 25% por pagar las cuotas mediante adhesión al débito automático.

En cuanto al nuevo monto de Patentes de vehículos en ningún caso el impuesto correspondiente al año 2022 podrá superar un 30% al del año 2021. No obstante, dicho tope no rige para los vehículos modelo 2022. También habrá un descuento por pago anticipado total anual del 35% y otro del 25% si las cuotas se abonan por débito automático.

Finalmente, la suba de los tributos municipales será bastante menor que el resto y los contribuyentes deberán pagar un 18,80 % en el primer semestre, pero en dos tramos: un 10 % entre enero y marzo y un 8 % entre abril y junio.

TARIFAS EXCESIVAS Y

FALTA DE INVERSIÓN

Quien fue muy crítica con los pedidos de aumento de ASSA y EPE fue la diputada provincial Clara García (FPCyS-Socialistas). Con relación al servicio de agua potable señaló que “en este tiempo de pandemia, de tanta necesidad del uso eficiente del agua, no podemos definir esta tarifa como contraprestación de un servicio, cuando en la mayoría de los casos se cobra por un consumo estimado en relación a la dimensión de la propiedad”, señaló García y apuntó contra “la disminución tan abrupta que ha habido en la colocación de micromedidores, que sin dudas atenta contra la equidad y la responsabilidad del uso del agua”.

Y con relación a lo solicitado por la empresa eléctrica, la legisladora sostuvo que la EPE “tiene proyectado elevar las tarifas del servicio por encima de la inflación, llegando en algunos casos al 98% de incremento entre abril de 2021 (fecha de la última audiencia pública) y el mismo mes de 2022. Por otra parte, cuestionó los niveles de inversión de la empresa: “El único dato publicado que disponemos es que, al 30 de septiembre del año pasado, se habían invertido 1.411 millones de pesos, menos de la mitad de los recursos invertidos a esa fecha en 2019”.

AUMENTA LA ZEC

Desde este lunes aumenta la tarifa para el estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) en el microcentro de la ciudad. Los usuarios del sistema deberán pagar, desde hoy, una tarifa con un aumento del 50 por ciento, tal como lo aprobó el Concejo Municipal durante la última sesión del año pasado, por lo que el valor de la hora pasará a 30 pesos.

El sistema de estacionamiento medido funciona de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 y los sábados de 8 a 12.