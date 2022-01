Testeo positivo del gobernador Kicillof

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció ayer que dio positivo al test de coronavirus, y aclaró que se siente "bien" y que comenzó el aislamiento junto a su familia.

"Hoy me realicé el testeo de Covid y resultó positivo. Me siento bien y junto a mi familia comencé el período de aislamiento correspondiente", publicó Kicillof en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, el mandatario provincial destacó: "Es muy importante que completemos esquemas y continuemos avanzando con la vacunación. Sigamos cuidándonos".

Fuentes del Ejecutivo bonaerense explicaron a NA que el gobernador se realizó el test por haber sido contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus.

En medio de la tercera ola de coronavirus y un incremento exponencial en el número de casos, Kicillof atraviesa por primera vez la enfermedad, pese a que en varias situaciones debió aislarse por haber mantenido contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19.

Días atrás, el gobernador había recorrido varios balnearios de la Costa Atlántica para analizar con intendentes y empresarios locales los primeros datos de la temporada de verano.

El pasado viernes, Kicillof visitó el partido bonaerense de Villa Gesell, donde junto al intendente local, Gustavo Barrera, compartió un desayuno con prestadores turísticos para evaluar el desarrollo de la temporada.

"Compartimos un riquísimo desayuno en la cafetería Alfajores Amalfi de Villa Gesell con prestadores del sector turístico", publicó el viernes el mandatario provincial en su cuenta de Twitter.

En el posteo, el ex ministro de Economía se mostró compartiendo una reunión de trabajo junto a unas unas diez personas.