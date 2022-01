Interpol no lo pudo encontrar en Moscú

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuaín, dijo que Interpol no encontró en Moscú al funcionario iraní acusado por el atentando a la AMIA, Mohsen Rezai, que asistió a la ceremonia de asunción del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto al diplomático argentino Daniel Capitanich.

"Ya hubo una respuesta de Interpol Rusia a Interpol Argentina que no pasa por la Embajada, que fue negativa en el sentido de que no se había encontrado a esa persona", resaltó Zuaín.

En declaraciones radiales, el diplomático precisó: "Está bien que la Argentina reclame y pida a todos los países del mundo donde se puede pensar que está presente alguno de los imputados en la causa".

En ese marco, el embajador afirmó que el Gobierno argentino tiene "una actitud permanente de pedir que se pongan en marcha las alertas rojas para que estos imputados puedan presentarse ante la Justicia argentina", y agregó: "Es una posición que no varió".

"Es incomprensible, desde el punto de vista del homenaje a la verdad, la espectacularidad que algunos medios le han dado al hecho", consideró Zuaín.