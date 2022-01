Acústicos de las estrellas iluminan la noche rafaelina

Por Fiorella Martina



El miércoles pasado ocurrió en Rafaela algo que no sucedía hace años; el velódromo se llenó de gente que debió hacer fila más de una cuadra antes de poder entrar. Adentro, las luces, las pantallas, la música, los food truck y un escenario imponente esperando la multitud. Todos expectantes por la llegada de La K’onga, una de las bandas cordobesas del momento en el país. El telón cae y al son de los gritos de la gente aparecen Diego Granade, Nelson Aguirre y Pablo Tamagnini, las voces encargadas de avivar el fuego de la noche rafaelina. Suena “Te mentiría” y el público demuestra con su canto que vale la pena seguir haciendo estos shows, que vale la pena apostar un poco más.

Mauricio Páez y Sebastián Bravo, ambos organizadores de esta gran puesta en escena que lleva el nombre de “Acústicos de las Estrellas”, nos cuentan que su comienzo fue a partir de una sola pregunta: “¿Y si hacemos algo nuevo?”. Hace solo unos días cumplieron dos años de su primer show en el predio de Willy John. Como artista invitado estaba Sergio Torres, con quien tienen una muy buena relación. “Nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar porque era todo nuevo. Cuando el manager de él nos pregunta ¿cuántas entradas piensan vender? le decimos que no sabemos, 200, 400 o 500, las que se vendan. Superó las expectativas, metimos 1200 personas la primera noche”, recuerdan.

A pocos meses de empezar, llegó la pandemia y tuvieron que poner un freno, pero eso no impidió que tiempo después volvieran con más fuerza que antes. De este modo, transformaron La Victorian Casona en un espectáculo. Ahí tocaron grandes artistas santafesinos, pero al crecer la propuesta luego llegaron artistas populares de la talla del Polaco, Damas Gratis, Rodrigo Tappari y Banda XXI. “Nosotros estábamos habilitados como resto bar, con música en vivo. Se nos restringió la capacidad. Trabajamos con 200, 300, 400 personas. Hay artistas que solían trabajar con estadios llenos y les tocó adaptarse a esto, a esta capacidad. La presentación de Damas Gratis se dividió en tres noches. La Casona afuera se llenaba, había gente en la vereda”, afirman. Y en el marco de la vigencia de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid, admiten que “fue un poco difícil en esa época hacerle entender a la gente que no se podía bailar. Pero bueno, lo fueron entendiendo hasta que se pudo dar. Hoy pueden bailar y divertirse de otra manera.”

De a poco lograron conquistar a cantantes que, de otro modo y en otras circunstancias, no hubieran venido a nuestra ciudad. Un ejemplo perfecto de esto son Karina La Princesita y Ángela Leiva, quienes alzaron sus micrófonos para deslumbrar al público rafaelino que esperaba verlas brillar. Ambas vivían un presente laboral muy bueno, participando de La Academia, programa televisivo conducido por Marcelo Tinelli. En el caso de Ángela, siendo también protagonista de la nueva tira de El Trece, La 1-5/18: somos uno. Cuando nuevamente se permitieron los shows a gran escala, las puertas de nuestra ciudad se abrieron para recibirlas, con un público enorme que tenía un único objetivo: hacerlas sentir como en casa, festejando su llegada, su música. “A nosotros nos llamó la atención cuando vinieron Ángela, Karina. Ellas quedaron muy contentas. Subieron historias a Instagram, en Twitter también. Quedaron sorprendidas de lo que habían vivido. No se lo esperaban porque a lo mejor no conocían Rafaela. Lo que fue Karina, la gente estaba enloquecida”. En este sentido, Mauricio aclara: “los artistas tenían las puertas cerradas en varios lugares, entonces iban buscando donde se podía dar. Así nos hicimos fuertes”.

En cuanto a Los Palmeras, quienes recientemente tocaron en la fiesta exclusiva que realizó Lionel Messi, nos dicen: “Los Palmeras la realidad es que no tocan en ningún lado en la zona, no tocan en boliches… es muy difícil contratarlos. Y bueno, a nosotros nos abrieron la puerta. Fuimos hasta su estudio, nos trataron de maravilla, una muy buena relación con todo el estudio. Se nos fueron dando cosas a medida que fue pasando el tiempo”. Los ‘número uno’ de la movida tropical nacional llenaron el club Atlético 9 de Julio, otro de los espacios utilizados para estos shows.

Atraer multitudes, conquistar artistas, invertir, estar dispuesto a ganar y a perder: apostar siempre supone riesgos y tanto Mauricio como Sebastián lo saben: “Todo el mundo cuando apuesta, apuesta a que pueda fallar. Nosotros diagramamos una noche y el riesgo está. No es lo mismo hacer un boliche en donde ya tenés gastos fijos a que tener gastos de uno o más artistas. Hay mucho en juego. Nosotros lo tomamos como una apuesta, pero le ponemos la mayor responsabilidad a todo. Puede salir bien como puede salir mal. Por ahora todo está bien y la gente acompaña”. Ese es el motor de esta organización: la gente que apoya, que los sigue a todas partes, que espera cada día más. “La gente nos acompañó en cada cosa que hicimos. Nos da fuerzas para seguir. La gente en el día a día se comunica mucho con nosotros. Gracias por el evento, gracias por traer a tal artista. Están siempre en comunicación. Hay mucha buena fe desde el público. Siempre acompaña, siempre respetuosos. Nunca tuvimos un problema, se súper comportan todos. Nosotros también estamos agradecidos a ellos, es excelente”. Las redes sociales son un medio de comunicación importante. Con más de 9.500 seguidores, la cuenta de Instagram @acusticosdelasestrellas recibe mensajes de agradecimiento y pedidos para que traigan más artistas. “La gente también nos para en la calle para decirnos qué lindo lo que hacen ustedes. Eso nos ayuda a seguir con fuerza”.

Otra de las cuestiones importantes que plantea la organización es que los shows sean aptos para todo público. “Somos conscientes de que lo bien que nos va es porque también es un evento familiar. Hay mucha gente que va con los hijos que a otro lugar no podía ir”.

La noche rafaelina necesitaba shows como estos y Acústicos de las estrellas llegó para sorprender, para hacerse notar. “Nosotros estamos contentos por el momento que estamos teniendo. Esperamos seguir un tiempo más. Nos reunimos y recordamos que en un primer momento no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a sobrevivir. Y ahora estamos re contentos por las cosas que fuimos logrando”. En este sentido, nos cuentan los proyectos que tienen para este 2022: “Queremos traer más grupos de cuarteto. Si se puede Sabroso en febrero, repetir lo de Los Palmeras. Están haciendo la ruta de oro y planificando eventos masivos. Cumplen 50 años y queremos volverlos a traer. Repasan su trayectoria en este show”.

Es destacable el compromiso de este equipo con la ciudad y su gente, apostando por un futuro que definitivamente será de los emprendedores; por su esfuerzo, su valentía, sus ganas de seguir adelante aún en tiempos difíciles. Esas ganas contagian y se multiplican, así se llega al éxito.