Una noche mágica junto a Patricia Sosa

El calor se apoderó de la noche y las estrellas iluminaron la inolvidable velada que se vivió el pasado viernes en Constantino Restaurante. Luego de casi dos años de pandemia, Patricia Sosa regresó a los escenarios nuevamente para compartir con el público rafaelino una jornada repleta de música, buenas energías e intercambio con sus fans.

Minutos después de las 23, la icónica cantante argentina comenzó a entonar las estrofas de algunas de las canciones más emblemáticas de su extensa carrera y, a su vez, de varias otras que compuso durante la cuarentena. Inesperadamente, Patricia decidió lanzar uno de estos nuevos temas durante el recital que duró poco más de una hora, del cual este próximo martes saldrá el video en YouTube.

La artista llegó a la ciudad junto a sus músicos Gustavo Giuliano en bajo, Pablo Garrocho en batería, Mariano Mere en teclados y coros, Nacho Abad en piano y coros, y Cristian Vidal en guitarras y coros. Y, además, la gran sorpresa dentro de la banda fue su hija Marta, fruto de su relación con el productor musical Oscar Mediavilla, quien se encontraba también en los coros.

A pesar de que el verano hizo sus estragos y los insectos de la temporada intentaron llevarse el protagonismo en el escenario, colándose debajo de su remera y dentro de su cabello, Patricia le brindó a los rafaelinos un momento único y ellos, lejos de quedarse atrás, acompañaron a la artista durante toda la jornada cantando, haciendo palmas, alentándola a seguir tocando y festejando cuando reveló que el 2 de febrero estará interpretando sus temas en las pirámides de Egipto.

Con respecto a ello, la autora de "El mar más grande que hay" expresó: "El 2 del 2 del 2022 es un día de sanación. En todos los centros de energía del mundo, los grandes meditadores se van a juntar para hacer oraciones. Se abre un portal muy hermoso, porque va a caer energía crística, es energía de sanación. Ese día, estemos conectados y pidamos, con la fe que tengamos, que nos de sanación. Yo ese día voy a estar cantando en las pirámides de Egipto, voy a estar ahí".

No obstante, la intérprete no cantó durante toda la velada sola, sino que en un momento invitó a subir al escenario a "una gran cantante de acá de la zona", Patricia Ratti, con quien interpretó a dúo "Endúlzame los oídos", el icónico tema que lanzó en 1992, perteneciente al disco "Luz de mi vida".

En este punto, es importante mencionar que Patricia Ratti es una joven cantante de tango y folklore rafaelina, con más de 20 años de trayectoria en la música, quien fue ganadora del Pre-Cosquín 2018 en el rubro Solista Vocal Femenino.

Finalmente, apenas comenzaba el sábado 22 de enero, Patricia intentó despedirse del público, quienes al grito de "¡otra!" no le permitieron irse sin antes cantar un tema más. Y no fue cualquier canción, sino que la artista terminó de crear una velada mágica entonando las estrofas de su hit "Aprender a volar".

De esta manera, y teniendo en cuenta todo lo que tuvimos que atravesar en estos últimos dos años de pandemia, de los cuales ella cree que salimos siendo mejores personas, Patricia Sosa concluyó la jornada al son de "Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar".