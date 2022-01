Alex Luna no se presentó a entrenar y el plantel albiceleste rechazó su postura

El plantel profesional de Atlético de Rafaela se prepara para la próxima temporada de la Primera Nacional y en las últimas horas se viralizó un audio de whatsapp donde Alex Luna le cuenta a su representante que el DT lo había puesto a cortar el pasto, advirtiéndole que no se presentaría a entrenar.

“El otro día fuimos, temprano, media hora antes a entrenar y el técnico nos hizo cortar el pasto con la mano, que nos arrodillemos, que lo saquemos de raíz nos dijo”, expresó el futbolista en el diálogo.

“Yo ya no aguanto más acá, me están re boludeando. Me hacen entrenar aparte, no me tienen en cuenta con el grupo, hacen dos equipos y me manda a entrenar aparte, a hacer un reducido de mierda”, añadió el rafaelino de 17 años.

La ‘joya’ de las inferiores de Atlético, con paso por las selección argentina juvenil, también advirtió sobre la posibilidad de no presentarse a entrenar, lo que ocurrió en la jornada de ayer y desató el ‘malestar’ en todo Alberdi.

“Acá no aguanto más, yo si no hacen nada, si no me venden o algo porque no me van a tener en cuenta, yo no voy más a entrenar. Me pareció una boludeada enorme que me haga hacer eso, nosotros vamos temprano para dar el ejemplo y nos pone a cortar el pasto. No estoy cobrando nada, cobro 40 mil pesos y tengo una bebé, no hago nada con esa plata. O se soluciona algo o no voy más a entrenar”, agregó.



COMUNICADO DEL PLANTEL

En la tarde de ayer, desde el departamento de prensa de la Crema, informaron sobre el rechazo por parte de todo el plantel de Atlético de Rafaela ante los dichos de Alex Luna, y señalando que 'el grupo está en absoluto desacuerdo con los dichos y la manera de proceder de Luna’ y advirtiendo que ‘tomaremos internamente las medidas correspondientes’.



El comunicado:

“A los socios y simpatizantes de Atlético, medios de prensa y público en general.

Nosotros, los integrantes del plantel profesional de fútbol, queremos aclarar y dar nuestra versión sobre los dichos de nuestro compañero Alex Luna en un audio que se dio a conocer en distintos medios de comunicación.

Como ocurre desde el inicio de la pretemporada, cada día antes de comenzar el entrenamiento nos juntamos en el gimnasio del predio, para desde allí trasladarnos todos juntos a la cancha que habitualmente utilizamos. El sábado 8 del corriente mes, un grupo se adelantó unos minutos y al llegar al campo de juego estaba el entrenador, sus colaboradores y otros integrantes del grupo de trabajo diario retirando unas malezas que había en la cancha. Al verlos, Forestello llamó a este grupo de jugadores para que le den una mano, donde además de Luna había otros juveniles, pero también jugadores profesionales como Claudio Bieler, Facundo Soloa, Gastón Tellechea, Roque Ramírez y Ayrton Portillo.

Durante la actividad, que no duró más de cinco minutos, no hubo ninguna queja y se vivió en un clima de distensión sin problemas, ya que todos entendimos la intención y no lo vivimos como una falta de respeto.

También queremos aclarar que hoy en el plantel no hay jugadores que entrenen separados del grupo. La metodología de trabajo del cuerpo técnico habitualmente es dividiéndonos en tres grupos, donde los que no forman parte de los ejercicios tácticos futbolísticos, realizan fútbol en espacios reducidos y técnicos tácticos. De este grupo, donde hay mayoría de juveniles, también han formado parte jugadores experimentados, como por ejemplo lo han hecho durante los últimos días Jonás Aguirre y Fabricio Fontanini.

Por último, queremos dejar en claro que el grupo está en absoluto desacuerdo con los dichos y la manera de proceder de Luna, quien hoy (por ayer) se ausentó sin avisar a los capitanes, por lo que no estuvo presente en el encuentro de preparación frente a Unión de Santa Fe y tomaremos internamente las medidas correspondientes. Este plantel está comprometido en trabajar día a día para cumplir el objetivo que tenemos todos, el de llevar a Atlético a Primera División, por lo que no aceptamos las decisiones de nuestro compañero que atentan contra el bien común.

Sin más, los saludamos atentamente. Plantel Profesional de fútbol de Atlético de Rafaela”.