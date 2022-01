La auditoría externa tendrá como eje el movimiento de fondos por la pandemia

La Municipalidad de Rafaela llamó a un concurso de precios para la contratación de los servicios profesionales para la realización de la segunda auditoría externa, cuya apertura de sobres se efectuará el próximo 31 de enero a partir de las 9:00 en el Salón Verde.

Vale recordar que a mediados de 2019, la oposición en el Concejo municipal (Juntos por el Cambio y PDP, en el Frente Progresista) impuso su mayoría y aprobó la Ordenanza N° 5097 por la que se estableció la realización de auditorías contables externas anuales sobre aspectos presupuestarios, patrimoniales, financieros y de gestión del Gobierno local.

La Ordenanza votada faculta al Departamento Ejecutivo a “contratar este servicio que estará a cargo de profesionales independientes” como también a la imputación presupuestaria que demande su ejecución. A su vez, el Cuerpo legislativo se reserva la selección de la mejor propuesta “teniendo en cuenta no sólo el costo del servicio sino también los antecedentes de los auditores”.

También, se determinó que “el Concejo Municipal tendrá a su cargo la selección del Servicio de Auditoría y a fin de elegir la mejor propuesta deberá tener en cuenta no sólo el costo del servicio sino también los antecedentes profesionales de los auditores responsables y de los colaboradores que integran el equipo. Entre los antecedentes profesionales deberán ser especialmente valorados los aspectos multidisciplinarios, la especialización en auditoría gubernamental o similar y la experiencia en auditoría realizadas en entes públicos y el plan de auditoría a concretar.

Igualmente, la norma contempla que el Servicio de Auditoría Externa también deberá brindar un informe pormenorizado el cual deberá ser presentado ante el Concejo Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal.

En cuanto a la recopilación de datos, la norma establece que los auditores podrán recabar “información a los funcionarios municipales, incluido los Secretarios y el Intendente, consultar archivos electrónicos, en papel y toda la documentación necesaria para lograr formarse la opinión de la auditoría”.

Por último, la norma municipal determina que el servicio debe ser “contratado como mínimo con seis meses de anticipación al cierre del ejercicio anual” y que al final “deberá brindar un informe pormenorizado, que deberá ser presentado ante el Concejo y el Departamento Ejecutivo”.

Más tarde a la Ordenanza que le da marco a la auditoría externa se agregaron dos modificaciones. La primera fue la creación de la Comisión de Seguimiento, que en su inicio estuvo conformada por los concejales Jorge Muriel (al terminar su mandato, en diciembre pasado fue reemplazado por el edil Juan Senn), Leonardo Viotti, Lisandro Mársico y la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia, instancia que tiene a su cargo el análisis del informe presentado en cada oportunidad. Por la segunda se facultó al Concejo para la selección de los temas a auditar a partir del año 2021.

El debut de la evaluación no fue el mejor en 2020 porque la pandemia de coronavirus, por un lado, hizo que se retrase su inicio y, como consecuencia de la emergencia sanitaria los recursos que se destinaron no fueron los adecuados y se tuvo que realizar un trabajo limitado y no se pueda llevar a cabo un trabajo integral que abarque a todas las reparticiones sensibles de análisis y sólo se examinaron algunas áreas de la gestión municipal.

La primera evaluación el auditor seleccionado para el proceso, fue el CPN Leandro Chavarini. Los resultados fueron aprobados tanto por el Departamento Ejecutivo como por la Comisión de Seguimiento.

La auditoría correspondiente al pasado año tampoco se pudo realizar en el plazo previsto, debido a una desgraciada situación que tuvo que atravesar la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia municipal, Cecilia Gallardo, área de la que depende la organización del trabajo, por lo que en este 2022 se realizarán dos: la que está en marcha y debe concluirse a mitad de años y la tercera que deberá a fin de año.



LA MIRA EN LOS GASTOS Y

RECURSOS POR LA PANDEMIA

El concejal, Leonardo Viotti (JxC), brindó precisiones a La Opinión sobre el contenido y alcance de la nueva auditoría y comentó que "actualmente se está haciendo el llamado para la contratación de los auditores externos de la auditoría 2021. La primera se hizo en 2020 y el año pasado se retrasó por la situación que tuvo que vivir la secretaria Gallardo por el fallecimiento de su marido. Ella estuvo ausente del trabajo, nosotros entendimos la situación y esperamos que se reintegre, que pueda poner todo en marcha de vuelta y cuando eso se dio, nos juntamos y decidimos que el tema a abordar sea todo lo relacionado con los datos, gastos, ingresos y egresos, y todo lo que tiene que ver con la pandemia.

“La idea -continuó- es hacer un resumen general de todo lo que fue la pandemia, por lo menos, la parte más fuerte”. Más adelante, Viotti aclaró que “más allá de las ofertas económicas, el Concejo tiene que definir cuál de esas opciones se contrata, no necesariamente tiene que ser la oferta más barata, sino que se evalúan un montón de otros criterios como la experiencia, conocimiento en el tema específico y que no tenga relaciones políticas”.

“Desde la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia municipal ya hizo el llamado para que el 31 de enero se reciban todas las ofertas y se elevan al Concejo las de aquellos que cumplan con los requisitos, luego los concejales decidiremos cuál es el auditor que se contrata, apuntó el edil.

Finalmente, Viotti reveló que “la idea es que para antes que termine el primer semestre, esté terminada esta y que a partir de mediados de año se empiece a discutir la auditoría 2022, esa sí con toda la temática que se elija y comenzado el proceso al terminar el año tengamos el informe con el resultado”.