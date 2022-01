Instan a la vacunación de los niños

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La patóloga Marta Cohen advirtió ayer que "los niños son parte de la cadena de transmisión" del Covid-19, por lo que instó a vacunarlos cuando se aproxima el inicio de las clases.

La reconocida especialista argentina que trabaja en el Reino Unido señaló que "obviamente, los niños vulnerables son los primeros que tienen que vacunarse, ya que son de los pocos que van a morir" en caso de contagiarse el coronavirus.

La patóloga manifestó que los niños se infectan, pero no se enferman mucho y muy raramente fallecen. No obstante, aunque la estadística es positiva, consideró necesario tomar los recaudos necesarios.

Aun así, el foco no solo está en los niños si no también en los mayores porque son ellos quienes protegen a los menores. "Todos tienen que vacunarse, los niños, adolescentes y los adultos", señaló Cohen.

La especialista indicó que para que el coronavirus se convierta en una endemia es necesario tener más del 70% de vacunación en todo el mundo y ese dato real hoy está por debajo de ese número.

Hasta ahora solamente el 60% de la población tiene dos dosis y eso significa que todavía falta bastante tiempo para pasar a la etapa anterior a una pandemia: "Por ahora endemia no, es un error decir eso".

"Esto no es una gripe y además produce más muertes que la gripe. Ojo con qué entendemos por gripe porque la gente vulnerable mayor también se muere de gripe, por eso está la vacunación", resaltó Cohen.

Por último, la patóloga manifestó la importancia de que todos respeten el año calendario de vacunación ya que se detectaron diversos casos de enfermedades que estaban desaparecidas: "Por eso no hay que desestimar las vacunaciones del sarampión o tuberculosis".