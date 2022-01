Reclaman la presencia de Gendarmería

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Los vecinos de la localidad rionegrina de Villa Mascardi expresaron su temor ante la noticia de que la Justicia chilena ordenó la liberación del máximo referente conocido de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala.

El presidente de la junta vecinal de esa población, Diego Frutos, denunció "ataques terroristas" por parte de la RAM y aseguró que ante la situación siente "desesperación" y "una angustia total".

"Sabíamos que podía suceder, pero no tan pronto; estamos solos, no tenemos la asistencia del Estado. Es obvio que se va a venir a instalar acá, y todas esas amenazas que venía emanando desde la cárcel las va a hacer efectivas".

Al respecto, el dirigente vecinal afirmó haber recibido reiteradas golpizas por parte de la familia Huala, además del incendio de su propiedad.

En la misma línea, Frutos pidió al Gobierno que envíe efectivos de Gendarmería para el cuidado del barrio y advirtió: "No estamos preparados para más ataques, no quiero más palizas. Señor Aníbal Fernández (ministro de Seguridad), no existe la mesa de diálogo que quiere, son mesas inconducentes. Por favor envíenos efectivos y gendarmes, necesitamos estar cuidados por favor".

Por último, describió el escaso diálogo que mantenía con la exministra de Seguridad, Sabina Frederic, y señaló que su sucesor, Aníbal Fernández, pidió que arreglen los acuerdos por "la vía del diálogo".

"Al Gobierno Nacional le pido que por favor actúen de una buena vez. Necesitamos una solución, por favor", imploró Frutos.