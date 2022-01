El pedido que realizó López Obrador

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Alberto Fernández le agradeció ayer a su par de México, Andrés Manuel López Obrador, por haberle pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI) un "trato justo" para la Argentina en torno al acuerdo por el pago de la deuda.

"Agradezco al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su firme decisión de apoyar la negociación de Argentina con el FMI", publicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

El agradecimiento del jefe de Estado llegó luego de que López Obrador pidiera al FMI que un "trato justo" para la Argentina en torno al acuerdo por el pago de la deuda, y que "asuma su responsabilidad en el endeudamiento excesivo" que tuvo el país como consecuencia del préstamo que tomó en 2018 el gobierno de Mauricio Macri.

Durante una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de México, el mandatario precisó: "Que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo al Gobierno argentino, si aplica esas medidas que les está recomendando el Fondo".

"Por qué no, con honestidad, con ética, reconocen que ellos cometieron el error de darle créditos al gobierno anterior, más allá de lo razonable", disparó el presidente mexicano.

En ese marco, López Obrador afirmó que "por razones políticas" desde el FMI "querían que ganara de nuevo el presidente que estaba en funciones (Mauricio Macri) y entonces les dieron dinero".

"Lo que hicieron fue agravar la crisis económica y financiera de la Argentina", subrayó el mandatario.

Por último, denunció que el Fondo ahora quiere que el gobierno de Alberto Fernández "les pague de inmediato", por lo que están "imponiendo condiciones que son completamente injustas".

Tras las declaraciones del presidente de México, el jefe de Estado subrayó: "Como afirma López Obrador, es necesario que el FMI actúe con honestidad y ética, y no le exija al pueblo argentino mayores esfuerzos a los muchos que ya viene haciendo".