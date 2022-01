Mesa de Enlace pidió debatir su legitimidad

La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte también en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Mesa de Enlace agropecuaria le reclamó al Congreso Nacional que debata la legitimidad de las retenciones a las exportaciones por entender que carecen de "sustento legal".

"En el marco de la falta de sustento legal que hoy presenta el impuesto a la retención de las exportaciones, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias le solicita al Poder Legislativo que se haga eco de esta crítica situación institucional que vive nuestro país", indicó en un comunicado el cuerpo integrado por la Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentina y Federación Agraria.

El campo considera que el Poder Ejecutivo Nacional perdió las facultades para cobrar este tipo de impuestos tras el rechazo del Presupuesto Nacional.

"El 31 de diciembre pasado venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas de los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte también en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año", argumentó la Mesa de Enlace.

En consecuencia, exhortaron a "las autoridades nacionales y a las fuerzas políticas a asumir las obligaciones a su cargo y resolver en forma urgente esta situación".

El sector agropecuario pidió que este tema sea tratado durante las sesiones extraordinarias que convocaría el Gobierno nacional.

"En momentos como éste, donde la sequía y los incendios están generando pérdidas en varias provincias, este tipo de impuestos de imposición rígida ponen en jaque a muchos productores que aún no saben si van a salvar los costos", alertaron los representantes del agro.

La situación de tirantez entre las entidades del sector y el Gobierno, en ese caso encarnado por Julián Domínguez, el titular del Ministerio de Agricultura, es prácticamente insostenible por la "falta de respuesta" de las autoridades nacionales, según expresaron los dirigentes agropecuarios.

Incluso, en más de una oportunidades tanto a fines del año pasado, como en el primer mes del presente, desde la propia Mesa de Enlace se advirtió que si el Gobierno mantiene su postura en determinadas cuestiones, podrían adoptar medidas de fuerza.

Si las mismas llegaran a concretarse, generarían fuertes pérdidas no sólo a los productores, sino también a las arcas del Estado, que verían resentidos sus ingresos desde uno de los sectores más importantes.