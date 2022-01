Trabajar en Austria

En las redes sociales y en los medios, no paran de escucharse testimonios de argentinos que deciden irse del país, o que expresan su deseo de hacerlo, en busca de mejores condiciones de vida. Llamativamente, no son únicamente los jóvenes quienes expresan estas ganas, sino que personas de todas las generaciones están considerando emigrar.

Afortunadamente para ellos, existen varios países de Europa, y del mundo, que buscan trabajadores extranjeros y ofrecen muy buenas condiciones laborales. Tal es el caso de Austria, que además de ser uno de los países con mejor nivel de vida del continente, ofrece salarios superiores a los USD 2.000.

Una economía sólida, un gran sistema de transporte público, una tasa de delincuencia baja son sólo algunas de las condiciones que hacen que Austria se encuentre año a año en la lista de los países más ricos de Europa según su PBI per cápita.

Según datos del Fondo Monetario Internacional de enero de 2022, el país ocupa la novena posición de esta lista, superando a naciones como Alemania, Francia, Reino Unido, España, Portugal y Bélgica.

Además, trascendió días atrás que Austria será el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para los mayores de 18 años.

Para quienes buscan emigrar al viejo continente y vivir en un país caracterizado por arquitectura barroca, sus pueblos de montaña parecen sacados de un cuento, Austria -un tanto desconocido y donde la lengua oficial es el alemán- es una gran opción para encontrarse con un país con una elevada tasa de empleo, un gran nivel educativo, altos índices de seguridad y un excelente sistema de salud.

El Ministerio de Trabajo austríaco ha publicado un número de convocatorias laborales a través del sitio Karriere, dirigido a profesionales del mundo que busquen emigrar a Austria, con salarios que parten de los USD 2.000 y pueden llegar hasta los USD 4.400.

Según informó la Embajada de dicho país en Buenos Aires, los argentinos que cuenten con alguna doble nacionalidad europea -las más comunes son las italianas y españolas- no necesitan de ningún permiso ni visa para trabajar en Austria, aunque sí deben informar a las autoridades locales si planean quedarse por más de tres meses, para tramitar el documento de identificación que los habilitará a residir allí. Los casos de estas personas que ya se encuentren en el país y planeen extender su estadía por encima de los 90 días podrán continuar de dos formas: - Si ya cuentan con trabajo, el permiso de residencia se extenderá por 5 años. - Si aún están en la búsqueda, el mismo se extenderá por 6 meses.

Diferente es la situación para quienes cuentan únicamente con el pasaporte argentino. En estos casos, se deberá conseguir un empleo previamente para poder solicitar el "permiso de residencia con fines de empleo remunerado", conocido como la tarjeta roja-blanca-roja (como la bandera austríaca), la cual habilitará al trabajador argentino a residir allí por dos años. El valor del trámite cuesta 200 dólares y habilita al candidato a trabajar para el empleador detallado en el permiso.

Estos trámites están destinados a profesionales altamente capacitados o graduados de universidades austríacas. En esos casos se debe presentar la solicitud junto a la confirmación de empleo.

Entre las profesiones más solicitadas se encuentran las relacionadas a las nuevas tecnologías y a la computación. Los argentinos interesados podrán encontrar muchas ofertas para puestos de ingenieros electrónicos, de aplicaciones o software, técnicos informáticos, de redes, de bases de datos o de hardware, analistas de sistemas, enfermeros, programadores, entre otros. Además, se destacan vacantes para oficios como el de albañiles, pintores, constructores o carpinteros.