El 91% de los menores de 17 años en Santa Fe tiene al menos una dosis

En la provincia de Santa Fe, el 91% de menores de tres a 17 años cuenta con una dosis y el 83% de ese rango etario ya tiene el esquema completo, según los datos que brindó el Ministerio de Salud a UNO Santa Fe. Asimismo revelan que entre los tres y los once años solo el 70% tiene la primera dosis y el 65% de los chicos tienen las dos dosis por lo que se percibe más dificultad en la vacunación de los más pequeños.

El 23% de la población por debajo de los 17 ya se colocó la tercera dosis, son personas con comorbilidades. No descartan posibles cambios en los protocolos en el inicio de clases.

UNO Santa Fe le consultó a la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de Santa Fe, Romina Carrizo, cuáles serán las políticas que llevará adelante el gobierno provincial frente al pronunciamiento desde Nación sobre que el objetivo es que "los niños completen el esquema de vacunación antes del inicio de clases". La funcionaria respondió: "La política provincial, que en realidad fue una determinación que se hizo en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) la semana pasada, fue el ingreso a la vacunación de los menores de tres a 17 años sin turno tanto para recibir primera como segunda dosis. Es de tres a 11 años, Sinopharm y de 12 a 17, Pfizer. Las tenemos disponibles en todos nuestros vacunatorios, así que pueden concurrir para colocársela".

Asimismo señaló que de comenzar con la vacunación de menores por Covid en lo que queda de enero, se llegaría con el esquema completo para el inicio de las clases. En cuanto a posibles cambios en los protocolos en el regreso a las aulas de no llegar a un porcentaje ideal de dosis aplicadas, Carrizo no descartó que se tomen medidas: "Eso lo vamos a analizar en el momento, siempre depende de la situación epidemiológica que es tan dinámica que teníamos en el comienzo de clases como estamos con el tema de los casos y el tema de los contagios".

Al ser consultada sobre qué mensaje se les puede dar aquellos padres y madres que se resisten a llevar a vacunar a sus hijos, aún estando en el gran pico de contagio, Carrizo argumentó: "Lo que tienen que ver es el reflejo de lo que estamos teniendo en esta situación. Que estamos teniendo no solo aumento de la positividad, sino también en internaciones, y que la mayoría de los pacientes que están en internación no están vacunados o tienen un esquema incompleto. Siempre hablamos de los trabajos científicos y en lo que se apoya el tema de la vacunación, pero ahora lo tenemos en la realidad porque vemos que la gente que está vacunada con una alta positividad en general está en su casa con un cuadro leve que va entre las 48 y 72 horas. Y después sigue terminando su aislamiento en forma óptima. Con lo cual vemos que lo que conviene y lo que es favorable para uno como individuo, y para la población en general, es la vacunación completa".

Ante la detección de una caso de flurona en el Hospital de Niños UNO Santa Fe le consultó si se evalúa vacunación en menores de tres años. "Por ahora no tenemos ningún trabajo científico que compruebe el uso. Sabemos que se está investigando y tratando de hacer algo para esa franja etaria sin vacunar. Pero no tenemos nada en concreto", afirmó.

Carrizo además confirmó que tanto el coronavirus como la influenza son virus que se encuentran en circulación en la sociedad en este momento y que puede haber sin dudas más casos de flurona. UNO le preguntó si, con este panorama, se reforzará la vacunación contra la gripe: "Sí, la vacunación antigripal se hace siempre entre febrero - marzo, siempre se prioriza poblaciones susceptibles y mayores de 60 años. Pero también se está pensando en reforzar no solo la antigripal sino todas las vacunas porque hemos tenido un déficit. Vemos los números de la gente que tiene la vacunación tradicional en su carné y está incompleto. Con lo cual no solo se va a hacer vacunación contra Covid y vacunación antigripal, sino también completar los esquemas de vacunación". "Entre una vacuna de Covid y otra se demostró que no interfiere así que ya no son 15 días de lapso, tranquilamente se podrían estar aplicando para completar lo que necesiten el esquema de vacunación completo", concluyó.