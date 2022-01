Otra jornada pesada

Al igual que el jueves, la jornada de este viernes en Rafaela volvió a ser agobiante, ya que la ciudad amaneció con temperaturas superiores a los 30ºC y con un viento caliente que por momentos transformaba a nuestro medio en un auténtico hervidero. Ya en horas de la tarde, la temperatura máxima, según el twitter Clima Rafaela, fue de 38.7ºC a la hora 16, casi 2 grados más que la jornada anterior. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional emitió, en horas de la tarde de este viernes, un alerta meteorológico amarillo por altas temperaturas para la provincia de Santa Fe. La advertencia del SMN también comprende zonas de Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, aunque en algunos de estos lugares incluso asciende a "roja".

Según indica el organismo, el alerta amarillo puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. El alerta rojo, en tanto, es muy peligrosos y puede afectar a todas las personas, incluso a las saludables. Mientras, el SMN indicó que este sábado volverían las tormentas para la región centro del territorio santafesino, y que este mal tiempo durará incluso hasta el miércoles 26.

Finalmente, para hoy se estima una temperatura mínima de 26° y una máxima de 38°.



CONSEJOS PARA EVITAR

GOLPES DE CALOR

Ante las altas temperaturas para la ciudad y la región, desde la Municipalidad de Rafaela se brindan una serie de recomendaciones que fueron realizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe para evitar golpes de calor, especialmente en adultos mayores, niños, niñas y quienes trabajan al aire libre o hacen ejercicio.

Se debe tener en cuenta que un golpe de calor sucede cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y se eleva rápidamente. Ante este aumento, los mecanismos para eliminar calor fallan y el organismo pierde la capacidad de enfriarse. Los síntomas que se pueden presentar son temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39 °C) , piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza palpitante, mareo, náuseas, confusión y pérdida del conocimiento. Si se observa alguno de ellos, consulte con su médico de cabecera.

En primer lugar, se recomienda el traslado a un área sombreada, utilizando cualquier método disponible para bajar la temperatura corporal como, por ejemplo, sumergir a la persona o rociarla con agua fría; aplicarle compresas de agua o, si la humedad es baja, envolverla en una sábana mojada, y abanicar. Como medidas de prevención para todas las personas, se recomienda aumentar el consumo de frutas, verdura y agua, aunque no se tenga sed. Además, se aconseja evitar comidas muy calientes y bebidas alcohólicas. En el caso de los niños y las niñas, es conveniente ofrecerles frecuentemente líquidos, como agua o jugos naturales y, a los y las lactantes, el pecho a libre demanda. También resulta conveniente bañarlos o mojarlos con frecuencia y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro. Se deben evitar juegos o actividades físicas expuestos al sol, en el horario de 10:00 a 16:00. Para los y las adolescentes y jóvenes, se recomienda evitar rehidratarse con bebidas alcohólicas y realizar esfuerzos físicos intensos en la franja de 10:00 a 16:00. Las y los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre, se recomienda utilizar ropa adecuada y cubrir toda la piel.