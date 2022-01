El Registro Civil, de paro toda la semana

Ante lo que consideran un avasallamiento a sus derechos, los trabajadores del registro civil, nucleados en UPCN, realizaron un paro de actividades que se inició el pasado lunes 17 y se extendió hasta la jornada de ayer, de 9.30 a 12.30hs. Concluido este período, volverán a reunirse en las próximas horas con el objeto de evaluar la continuidad o no del plan de lucha. “A pesar de haber cambiado por tercera vez las autoridades ministeriales, notamos con suma inquietud que las actitudes de los ministros evidentemente no cambian”, expresó el sindicato en un reciente comunicado. “No sólo en cuanto a los Registros sino a todas las reparticiones que de este ministerio dependen”.

El gremio explicó que el reclamo se debe a “las medidas unilaterales” tomadas por el Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH, refiriéndose al Decreto N° 3526/21 que otorga 52 subrogancias en los Registros Civil y General “sin ningún tipo de consenso”. “No existe respuesta a ningún reclamo, todas las gestiones iniciadas y conversadas en las diferentes reuniones mantenidas no son tenidas en cuenta y desde el ministerio continúan tomándose medidas absolutamente incompatibles con los acuerdos paritarios rubricados”, expresan.

Y agregan: “Tal como lo manifestamos con el Decreto N° 2960/21, el decreto ahora dictado no fue consensuado dado que tampoco respeta la carrera administrativa de los trabajadores cometiendo injusticias que, tal como lo manifestáramos en su oportunidad genera un clima de mayor malestar al ya existente”.

Desde UPCN advierten un “empecinamiento” de otorgar subrogancias a personas con mucho menos antigüedad que otras que llevan años desempeñando dichas funciones. “Se evidencia de esta manera una falta absoluta de respeto por las normas convencionales, que pudieren derivar en un conflicto mucho mayor con consecuencias realmente no deseadas”. “La U.P.C.N. solicita la urgente intervención del Sr. Gobernador de la Provincia con el objeto de poner orden en esta situación indicando a la Ministra en funciones”, concluyeron.