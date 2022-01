Se presentaron las producciones de "Mi Primer Tema"

En el marco de la agenda Verano Acá, comenzaron a difundirse por las redes sociales de la Secretaría de Cultura y de la Municipalidad de Rafaela las primeras producciones de "Mi Primer Tema", un proyecto de animación sociocultural cuyo principal objetivo es generar espacios y medios para incentivar, producir y difundir creaciones originales de músicos de nuestra ciudad, cultores de diferentes géneros y estéticas, que están dando sus primeros pasos en la composición y creación de temas musicales propios.

El proyecto apunta también a incluir a gestores musicales, productores de música, creadores de artes audiovisuales y el diseño gráfico, por lo que implica una alternativa laboral en un contexto sanitario adverso, que impacta profundamente en la economía de los sectores relacionados con el arte en general y la música en particular.

Los primeros trabajos en presentarse fueron Sentimiento campero (chamamé), Maga Fernández (reggaetón) y Doblez (rap). En las sucesivas semanas se darán a conocer los materiales restantes, correspondientes a la edición 2021 de este programa.

Un equipo de trabajo especialmente designado, bajo la coordinación de Federico Lescano, guía, acompaña y asesora a los participantes en el proceso creativo del tema, su registro audiovisual, el alta del artista y la inscripción del tema como propiedad intelectual en SADAIC y AADI CAPIF, y la difusión del material por plataformas líderes.

De esta manera, "Mi Primer Tema" responde a los lineamientos de gestión cultural municipal, en lo concerniente al fomento y efectivización de la inclusión social con equidad, al reconocimiento de la diversidad artística local y las manifestaciones emergentes, y a la integración activa y colaborativa de artistas de Rafaela, con especial énfasis en las juventudes, sus inquietudes y sus nuevas tendencias creativas y recreativas vinculadas con las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la recreación.

Por sus características, el proyecto se encuadra en el programa Radar Cultural, que la Secretaría de Cultura creó en 2018, y se propone recuperar a partir de 2022 lo que involucra el estudio de la realidad del contexto artístico y musical local, sus problemas, necesidades, recursos y conflictos, con el fin de generar procesos participativos e inclusivos, y, a su vez, dinamizar debates y concreciones entre el Estado y los agentes artísticos y culturales de la ciudad.

Con respecto a ello, el secretario de Cultura Claudio Stepffer expresó: "La música es una manifestación cultural sumamente valiosa en la búsqueda de sentido e identidad de las nuevas generaciones, y que tiene en nuestra ciudad una tradición que constantemente se renueva y actualiza".

"La composición y creación de temas propios es un proceso complejo, en tanto involucra también la producción y difusión de los materiales, y aspectos administrativos y legales que no siempre están a mano de las y los creadores, y es allí donde este programa acompaña también no solo en el proceso creativo, sino también en otros que son necesarios considerar con miras a una profesionalización y reconocimiento de la persona artista como tal", agregó.