Zaria Nara conducirá Flor de Equipo

Luego de que Flor Peña confirmara que se retira del ciclo de Telefe que lleva su nombre, Zaira Nara fue la conductora elegida por el canal para que continúe con el programa que se emite de lunes a viernes, de 11:30 a 13 h.

Según informó el periodista Pablo Montagna, Telefe le pidió a Florencia Peña retrasar su salida del programa para poder rearmar la grilla y el ciclo. Tras días de charlas, el canal de ViacomCBS volvió a elegir a Zaira para que regrese a la emisora como la nueva conductora de Flor de Equipo.

Recordemos que durante varios años, la hermana de Wanda estuvo al frente del Morfi, el ciclo que se puede ver todos los domingos al mediodía, y al mismo tiempo reemplazó en algunas ocasiones a Vero Lozano en su programa de las tardes.

"Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora", explicó Peña durante la edición de su ciclo del 11 de enero.

Y concluyó: "Flor de Equipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando. Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. Fui muy feliz. Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo".

Ahora, tras la confirmación de Zaira como nueva conductora, el canal de las pelotas comenzará a reorganizar la grilla de las mañanas, puesto a que ya tienen en mente dos nuevos programas, uno de espectáculos con Ángel de Brito junto a la productora Mandarina, e Historias de cocina con Georgina Barbarossa.