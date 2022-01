"Madres Paralelas", la nueva película de Pedro Almodóvar protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit, se encuentra a pocas semanas de ser estrenada en los cines de todo el mundo. En tal sentido, el filme llegará a Argentina el 3 de febrero y a Netflix el 18 del mismo mes.

Esta película es la número 22 de la carrera del reconocido director español, ganador del Oscar por "Todo sobre mi madre" y "Hable con ella", quien retoma uno de los temas más tratados en su filmografía: la maternidad y los vínculos entre mujeres; y la séptima junto a Cruz.

"Vuelvo al universo femenino, a la maternidad, a la familia. Hablo de la importancia de los ancestros y de los descendientes, la presencia inevitable de la memoria. Hay muchas madres en mi filmografía, las que forman parte de este relato son muy distintas. Como narrador, en este momento me inspiran más las madres imperfectas", expresó el director en declaraciones a medios españoles cuando finalizó el rodaje de la película.

La historia del largometraje sigue a Janis (Cruz) y Ana (Smit), dos mujeres que se encuentran en la habitación del hospital el día en que ambas están por dar a luz. "Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica; la otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean como sonámbulas por el pasillo del hospital. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de desarrollar y complicar de un modo tan rotundo que cambiará la vida de ambas", detalla la sinopsis.

Este filme ya le valió a Penélope Cruz la Copa Volpi a la mejor actriz en el 78° Festival de Cine de Venecia, celebrado del 1 de septiembre al 11 de septiembre de 2021.

El elenco de "Madres paralelas" se completa con Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde, Julieta Serrano y Rossy de Palma.

Cabe aclarar que esta película de Almodóvar no resultó elegida por la Academia de Cine de España para que represente a su país para el Oscar al Mejor Filme Internacional (seleccionaron la comedia "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa). Igualmente, el largometraje podrá tener nominaciones al Oscar en otros rubros, ya que se estrenó en salas de Los Angeles y Nueva York antes de Navidad, algo que hizo Sony Pictures Classics, quien compró los derechos de "theatrical", es decir, salas en Norteamérica.

Las candidaturas a los premios de la Academia de Hollywood se darán a conocer el martes 8 de febrero y la próxima entrega será el domingo 27 de marzo de 2022.