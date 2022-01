Mucha música y algunos bemoles

Y llegó el día. Tan esperado por miles de seguidores del Festival Nacional de Folklore más emblemático del país y la región quizás. Esta vez retomando un espacio de silencio forzado por un perverso virus que puso al mundo entero en una situación extrema de angustia y dolor incesantes.

Pero superada la edición virtual, hoy Cosquín empieza a cantar como reza el himno que supieron conseguir con sus talentos personales Zulema Alcayaga y Waldo Belloso hace medio siglo justamente.

Esta noche la programación incluye una selección de artistas y delegaciones provinciales que serán del agrado de muchos consecuentes seguidores de esta manifestación cultural por excelencia. No obstante otros no podrán decir presente. Los estragos de esta pandemia también diezmaron la salud de músicos y cantantes por lo que algunos reemplazos fueron necesarios ya desde esta primera jornada.

La nómina presentada oficialmente en las primeras informaciones emanadas desde la Comisión Municipal de Folklore de esta ciudad, se modificó en algunos nombres propios. Por lo que dejamos aclarado que esta situación puede darse en otros días y tal vez no podamos expresarla en estas entregas debido a decisiones de último momento.

Por lo pronto, todo está previsto para que a la noche volvamos a compartir el momento de la apertura con toda la ansiedad, la emoción y la necesidad de permanecer cercanos a esta forma de anunciar y propagar las manifestaciones culturales populares que no empiezan ni terminan en la Plaza Próspero Molina, ni en el Escenario Atahualpa Yupanqui. Todo allí es un bastión siempre, pero exuda mucho más hacia todos los rincones de la ciudad, que además son capaces de llegar hasta los medios de comunicación que se interesan por la propuesta, como suele suceder con este diario desde hace décadas.