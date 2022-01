Buscan a rafaelino que desapareció en Mendoza

Germán Andrés Cassina, de 38 años, es un rafaelino que ya hace más de dos se mudó a la provincia de Mendoza. Germán abandonó su Rafaela natal para establecerse en esa provincia cuyana a fines de 2019, con la ilusión de vivir en alguna comunidad montañesa, un sueño que había buscado durante un largo tiempo.

Sin embargo, hoy Germán es motivo de una gran preocupación: lleva más de un mes desaparecido. Se comunicó por última vez con su familia a principios de diciembre y no tuvieron más noticias sobre él, y lo más raro aún es que dejó casi todas sus pertenencias en una pensión de la capital mendocina.

Lamentablemente la pandemia complicó los planes de Germán de irse a vivir a una aldea montañesa: en medio de los decretos y restricciones anti Covid, el joven rafaelino se quedó sin trabajo. Fue a partir de ese momento que dejó de comunicarse con su familia y abandonó la pensión en la que residía.



DESDE RAFAELA

La búsqueda de Germán comenzó formalmente la semana pasada después de que la propietaria de la pensión donde vivía radicara la denuncia de paradero en la Oficina Fiscal Nº 13 de la Comisaría 4a. de Mendoza. A partir de allí la causa quedó en manos del fiscal de Homicidios de Mendoza, Dr. Gustavo Pirrello.

En diálogo con El Sol de Mendoza, la madre de Germán, Mirta Schvap, reveló que se comunicó por última vez con Germán el 15 de noviembre del año pasado, mientras que su otro hijo, de 22 años, lo contactó el 9 de diciembre. Desde ese entonces, no volvieron a tener noticias sobre él.

Según se supo, Germán no era simpatizante de las redes sociales y ni siquiera utilizaba WhatsApp. Unicamente usaba Telegram, pero se mantenía comunicado periódicamente con su familia, principalmente con su hermano. Por ese motivo, a sus familiares les llama la atención que haya dejado de llamarlos de un día para el otro.

Cuando la policía realizó una medida judicial en la pensión, constataron que sólo faltaba su celular, el cargador, su DNI y un morral que llevaba a todos lados. Los efectivos secuestraron un CPU, una netbook y discos duros, elementos que serán peritados en busca de pistas que conduzcan al paradero del rafaelino. Pese a eso, por el momento las pistas son escasas.



Y UN CONCEJAL

La madre de Germán, Mirta Schvap, viajó y ya se encuentra en Mendoza para participar activamente de la búsqueda de su hijo.

Mirta publica diariamente en las redes sociales pedidos de ayuda para encontrar a Germán. Asimismo, el jueves último reveló que gracias a la gestión del concejal Leonardo Viotti (Juntos por el Cambio) pudo reunirse en Mendoza con el ministro de Seguridad de esa provincia y otras autoridades.

En uno de sus últimos posteos realizados en la red social Facebook, el jueves a las 13.40, la mamá de Germán escribió lo que sigue:

"Estamos en Mendoza. Necesito estar cerca de toda esta búsqueda.

"Gracias a la gestión del concejal Leonardo Viotti desde Rafaela con las autoridades de Mendoza hoy nos recibió el ministro de Seguridad, Lic. Raúl Levrino junto al director de policía, jefe de policía, jefe de investigaciones de búsqueda de personas y toda la cúpula policial.

"Estuvimos en reunión durante toda la mañana poniéndose ellos a nuestra total disposición.

"Todavía no hay datos pero ahora sí estamos sobre pasos firmes.

"Gracias Matías, gracias Hipólito Y. A. Vaca y gracias a todos quienes nos están acompañando en este momento tan incierto. No tengo palabras para tantas muestras de afecto.

"Leonardo Viotti eternamente agradecida por estar a disposición siempre para lo que se necesite", concluyó.