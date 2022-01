Hurtan herramientas y armas en una tornería

En horas de la jornada del jueves, un vecino de la localidad de Plaza Clucellas identificado como "Pablo" de 44 años, denunció en sede policial que habiendo su padre fallecido hace dos meses, por distintos motivos pudo recién ahora ingresar a su vivienda y taller de tornería, sito en la primera cuadra de calle La Pampa de esa localidad.

El hombre manifestó que una vez dentro del taller pudo constatar el faltante de varias herramientas eléctricas y de mano, como así también de armas largas tales como una escopeta calibre 36, otra escopeta calibre 12/76, marca Rossi, modelo 220, una cocina marca Aurora y varios elementos más.

Agregó asimismo que a través de comentarios de vecinos del pueblo, tomó conocimiento que dos hermanos identificados como Mariano -alias "Polilla"- C. y Rafael C. estarían ofreciendo estas herramientas a la venta y que también sospechaba que otras personas más estarían involucradas.



REQUISAS

Interiorizada del caso la fiscal Dra. Gabriela Lema, esta dispuso que se realicen requisas domiciliarias en las moradas de los hermanos de apellido “C”.

Una vez en el domicilio y taller mecánico de Mariano C., agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Región 5 Rafaela realizaron una requisa que arrojó resultados negativos en cuanto a los elementos buscados.

Acto seguido se procedió a realizar idéntica medida judicial en el domicilio de su hermano Rafael, pero esta vez la requisa arrojó resultados positivos, por lo que se secuestró una mesa con sierra circular y motor trifásico de 2 HP y mechas varias.

Por último la Policía realizó otra requisa en un domicilio de calle Sarmiento donde residen dos personas identificadas como "Antonio y Brígida", procedimiento que arrojó resultados positivos, donde se procedió al secuestro de herramientas: limas varias, una maza de 5 kg con cabo, un hacha, un tubo de 2 pulgadas, una cocina marca Aurora de 4 hornallas, una escalera, un arma de fuego siendo esta una carabina calibre 22 marca Sole.

Nuevamente se entabló comunicación telefónica con la Dra. Gabriela Lema, informándole de lo acontecido, y la misma ordenó que se reintegren los elementos secuestrados a la víctima, en una causa calificada provisoriamente como "hurto".