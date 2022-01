Juan Galetto y su llegada a Atlético: “Todos queremos pelear el ascenso”

Uno de las incorporaciones realizadas en el plantel de Atlético de Rafaela fue. El defensor, quien supo jugar en Primera División para Patronato (club en el cual jugó en inferiores y firmó su primer contrato como profesional), nunca disputó el torneo de la Primera Nacional y se prepara para lo que será su primera experiencia., donde fue dirigido por Rubén Darío Forestello. También registra pasos por Atlético Paraná y Cosmos FC, en los Federales A y B., indicó Galetto en diálogo con radio ADN. En relación a los objetivos, el entrerriano de María Grande apuntó: “En lo grupal, aportar para el grupo desde donde me toque que es lo más importante”.Galetto, de 25 años, viene de pelear por el ascenso en el Federal A con el Lobo salteño, y de tener a Forestello como entrenador.“El Yagui me dirigió en Gimnasia este último tiempo, peleamos por el ascenso pero ya pasó, hay que dar vuelta de página., recordó el defensor.Con respecto a cómo viene llevando adelante la pretemporada, el marcador de punta derecho contó:, esperando la llegada de los amistosos y trataremos de hacer lo mejor, agarrar ritmo futbolístico”.Sobre sus cualidades, Galetto fue conciso: “Me gusta pasar mucho al ataque, sacrificarme por el equipo y meterle muchas ganas desde donde me toque”.Días atrás ya se sorteó el fixture que tendrá el próximo torneo Malvinas Argentinas de la PN, donde tendrá a Atlético debutando como visitante ante el Pirata cordobés. En relación a ello, el de María Grande analizó. “Nos toca arrancar de visitante con Belgrano, un rival durísimo para el arranque pero van a ser todos los partidos de la misma forma, va a ser un torneo muy duro, largo, esperemos arrancar de la mejor manera”.Por último, Juan Galetto hizo referencia al grupo que se está conformando de cara a una exigente temporada que se buscará coronar con el ascenso. “, esperemos arrancar bien y pelear el torneo que es lo que todos queremos”.