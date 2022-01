La Crema juega su primer amistoso de pretemporada este sábado

Atlético de Rafaela jugará este sábado su primer amistoso de pretemporada. Será a las 8.45 hs, en el estadio Monumental, hará dos prácticas informales de 70 minutos cada una frente a Unión de Santa Fe.

Será a puertas cerradas, no irá televisado y se aplicarán todas las recomendaciones de cuidado sanitario por la pandemia del Covid-19.

Tras el encuentro el plantel descansará el domingo y retornará a los trabajos el próximo lunes.

Tanto para la ‘Crema’ como para el ‘Tate’ serán los primeros minutos de fútbol formales del verano.

Según lo que vino demostrando en los entrenamientos, el entrenador Rubén Darío Forestello ya tiene una idea de equipo titular en su cabeza.

Para esta ocasión no podrá contar con Fabricio Fontanini, quien trabaja desde lo físico tras su arribo en los últimos días, ni tampoco con Diego Cardozo, con una sobrecarga muscular sufrida en el entrenamiento del miércoles.

Ante ello, el 11 titular que dispondrá el Yagui Forestello será con: Julio Salvá; Juan Galetto, Guido Milán, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Emiliano Romero y Matías Valdivia; Facundo Castillón, Claudio Bieler y Marco Borgnino.

Un equipo totalmente nuevo en el cual verán acción prácticamente todos los jugadores que han llegado hasta el momento a Alberdi. Franco Faría, mediocampista o media punta, seguramente sumará algunos minutos ingresando desde el banco o bien lo hará con el segundo equipo, lo mismo que el delantero Gonzalo Lencina, la otra cara nueva que llegó a Atlético.



EL TATE DE MUNÚA

Unión de Santa Fe se prepara para el próximo torneo de la Liga Profesional, que lo tendrá debutando ante River, el sábado 12 de febrero a las 19.15hs.

Ante ello, el Tate no detiene su andar en la pretemporada que viene desarrollando en su predio de Casasol. Se le vendrá un semestre exigente, con participación en Copa Sudamericana y Argentina a la vez.

Unión, al igual que Atlético, también canceló su viaje a Uruguay donde iba a disputar los primeros amistosos del verano. Este sábado sumará los primeros minutos de fútbol formal.

El DT Gustavo Munúa no dio pistas del posible equipo titular. Generalmente se suelen mezclar para ir viendo a los jugadores. La meta es ver si suman algunos minutos las primeras dos caras nuevas, el defensor uruguayo Diego Polenta y el delantero Leonardo Ramos.

Otro tema a dilucidar es si probará un nuevo esquema o no saldrá del 4-4-2 o 4-2-3-1 que vino utilizando hasta acá.