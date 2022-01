Los metros cuadrados construidos por privados crecieron más de 33%

Un informe suministrado por la secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano municipal puso en números la franca recuperación que viene experimentando la construcción con origen en la inversión privada, pero también hacen un gran aporte los créditos Procrear, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Territorial para acceder a la casa propia (hasta 60 m2) o una ampliación de la vivienda familiar.

Según los datos a los que tuvo acceso La Opinión, en 2019 se tocó fondo con 77.044 metros cuadrados entre construcciones nuevas y ampliaciones, pero en el 2020 la superficie cubierta trepó a 97.877 m2, un repunte del 27,04 %. El año pasado se moderó la suba, pero se anotó otro 5,14% de incremento, con 102.912 m2. Entre ambos años se produjo un crecimiento 33,58% con relación al 2019.

Vale recordar que en 2017 se construyeron 92.884 m2 y en 2018 esa superficie se incrementó levemente (1,45%) y se ubicó en los 94. 233 m2. Al año siguiente se desplomó un 18,24%. marcando el peor desempeño del último quinquenio.

Discriminados entre m2 de construcción y ampliaciones se tiene que en 2017, hubo 59.756 en edificaciones nuevas y 33.128 de ampliaciones. En 2018, 75.650 y 18.583. Al año siguiente, 61.413 y 15.631. En 2020, 69.121 y 28.756. Finalmente, el año anterior, hubo 84.822 y 18.090.

Con relación a los permisos se observa un comportamiento muy parejo en los tres años anteriores. Así, en 2019 se presentaron en el municipio 1.247, un promedio de 14 por mes, sobresaliendo septiembre con 135, siguiéndole noviembre, con 126, y diciembre, con 127. El 2020 tuvo un ligero aumento (6%) creciendo 1.329 con una media mensual de 111 permisos, con octubre y noviembre como los más importantes con 161 y 170, respectivamente. El pasado año, se registraron 1.383, con un 115 de promedio por mes, siendo marzo el período de más permisos, con 150.



HACEN PUNTA

En cuanto a la tipología de las edificaciones existe, lógicamente, un considerable predominio de la univiviendas y las multiviviendas con fines de residencia permanente, sobre cualquier otro tipo de construcción, como pueden ser otros de mayor envergadura, como locales, talleres y galpones y otros espacios destinados a actividades industriales, comerciales, educación, salud, deportes y recreación, hotelería y alojamiento, gastronomía, cultura y espectáculos, bancas y finanzas, etc. Es así que en el 2020 se presentaron pedidos de autorización para construir 118 univiviendas con sin y con locales, con una superficie cubierta de 22.383 para viviendas, más 148 m2 de locales. El pasado año se tramitaron permisos para levantar 130 univiviendas, con una ocupación de 45.356 metros cuadrados y 721 m2 para locales. En cuanto a multiviviendas (complejos de tres o más departamentos) sin y con locales, en 2020 se construyeron 222 unidades que abarcaron 25.501 m2, más otros 1,549 m2 destinados a locales. En 2021, fueron 287, que se asentaron en 21.852 m2, y 523 m2 de superficie para locales.



EXPECTATIVA POR

EL CÓDIGO URBANO

Juan Auce, director de Emprendimientos Privados de la secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano comentó a La Opinión que “si bien en Rafaela los permisos no se incrementaron de manera exponencial como ocurre en otras localidades, como contrapartida tenemos que las superficies cubiertas han aumentado más de un 33% con relación al 2019, el peor de los últimos 5 años”. Respecto de los sectores de la ciudad donde más impacto viene teniendo la construcción, señaló que sobresale “el sur del casco urbano con una tipología muy predominante de viviendas familiares, pero los desarrollos en la zona céntrica y del macrocentro son de más metros cuadrados porque la tipología en altura lo permite. Lo que vimos fue un aumento en las tipologías del Procrear que son viviendas unifamiliares, que en promedio están en los 60 metros cuadrados y no superan los 100”.

Asimismo, señaló que “de los últimos tres años, noviembre de 2020 fue el mes en el que se cobraron más derechos por permisos de construcción y ampliaciones. El 2019 fue el peor en permisos como en metros cuadrados a edificar, con una caída muy pronunciada. En el 2020 se dio una mejoría de casi el 27% y el año anterior casi un 6% más”.

La actualización del Código Urbano -apuntó Auce-, seguramente, va a acompañar el desarrollo de más emprendimientos privados y tendrá un impacto directo en el aumento de los metros cuadrados de construcción. Con una mirada sostenible, ambiental y más amplia de todo lo relacionado con la planificación de la ciudad. Lo que se busca es que todos aquellos proyectos que estaban esperando mejores condiciones, como por ejemplo las que se dieron en altura, van a motivar mayores inversiones de capitales privados”

Por último, el funcionario aseguró que: “el crecimiento de permisos de construcción y el incremento en las superficies cubiertas comienzan a dar muestra de una tendencia definida con un gran salto en 2020, que el 2021 acompañó. Esto es muy importante porque siempre esperamos que la actividad siga mejorando por su impacto económico en la ciudad y porque la construcción mueve un sinnúmero de actividades de la economía y por todo lo que genera en materia de puestos de trabajo”.