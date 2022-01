El blue alcanzó otro récord

El dólar blue marcó ayer un nuevo máximo al trepar a $214 para la venta y así sumó la tercera jornada consecutiva quebrando récords. Para intentar amortiguar la escalada el Banco Central de la República Argentina intervino vendiendo unos USD30 millones, según fuentes del mercado financiero.

De esta forma la divisa registró un incremento de $6 o 2,5% en lo que va de enero en el segmento informal y mantiene una tendencia alcista definida a partir de la incertidumbre que genera la falta de acuerdo con el FMI y efectos internos como el aumento de la emisión monetaria para asistir al Tesoro Nacional.

En el mercado mayorista, la moneda norteamericana trepó 7 centavos, a $104,31, y la brecha cambiaria con el blue se ubicó en 104,2%. En el segmento minorista, la divisa se vendió a un promedio de $110,57. La versión ahorro o solidaria cerró a $181 también en promedio.

Los mayores incrementos se observaron en las alternativas bursátiles. El contado con liquidación -que utilizan empresas y grandes inversores y que permite mantener el dinero en el exterior- subió 3% hasta $220,79. Por su parte, el dólar MEP -que se acredita en cuentas locales- sumó 2,8% hasta $212,32.

En tanto, los bonos soberanos volvieron a terreno negativo luego de que ayer quebraran doce jornadas consecutivo de caída. Con este comportamiento de los títulos públicos el Riesgo País subió 0,6% a 1885 puntos básicos.

Por su parte, el MERVAL tuvo un avance de 1,9% a 85.126,37 puntos. En cambio, los ADR en Nueva York operaron mixtos con mejoras en Mercado Libre (4%) e IRSA (3,6) y caídas de Central Puerto (-2,3%) y Grupo Financiero Galicia (-1,1%) entre lo más destacado.



POR UNA PÉSIMA

POLÍTICA ECONÓMICA

El economista Luis Palma Cané consideró que la suba del dólar blue "es consecuencia de una pésima política económica", y aseguró que el ahorrista prefiere esa moneda y no el peso porque "está cansado de que lo estafen".

"En consecuencia, es lógico que la política económica impacte en la valuación del dólar, porque el peso ha dejado de existir como moneda", sostuvo el especialista.

Palma Cané explicó que "para que una divisa sea considerada moneda, debe servir como instrumento de ahorro, y el peso no sirve porque la gente está cansada de que la estafen. La gente se refugia cada vez más en el dólar".

"Entonces, cuando hay un poco de pesos dando vueltas no hay demanda de ese dinero. Y eso deriva a compras que generan aumento de precios, entre ellos el precio del dólar, que para el argentino es un refugio contra la pérdida de valor" de la moneda local, expresó el economista en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que se emite por Radio Rivadavia.

A su criterio, "si la política no cambia, la tendencia va a ser la misma: una brecha por encima del 100% y mucho control. Y con una brecha así, no se puede tener un crecimiento sostenible".

Palma Cané estimó que en el mercado cambiario "se invierte la curva de demanda: lo normal es que cuando sube un precio, baja la cantidad demandada. Pero con el dólar, más sube el precio y más sube la cantidad demandada, porque nadie quiere quedarse atrás". "Es como que el dólar es la fiebre de la infección, y la infección representa los desequilibrios de la economía", ejemplificó. (NA)