Señal para el FMI: el déficit primario de 2021 fue de 3%

El Ministerio de Economía informó hoy que el déficit primario de 2021 fue del orden de 3%, un porcentaje menor al previsto, debido al aumento del precios de los commodities y el impuesto a las grandes fortunas. La cifra es menor al 3,5% proyectado y aparece como una señal al Fondo Monetario Internacional (FMI) de interés del país por acomodar sus cuentas públicas.

No obstante, este valor se alcanzó a partir de ingresos extraordinarios por aumento del precio de los commodities -el saldo comercial fue de USD14.700 millones- y el impuesto a las grandes fortunas. Estos factores desaparecerán en 2022, lo cual obligará al Gobierno a realizar un ajuste para mantener las cuentas públicas en los parámetros proyectados.

En tanto, el déficit financiero –cuando se incluyen los pagos de la deuda- trepó a 4,5%. En términos nominales el déficit primario fue de $1.407.641 y el financiero trepó a $2.091.882 millones, luego de excluir los ingresos extraordinarios correspondientes a los DEG.

El Gobierno discute con el FMI el sendero para alcanzar el equilibrio fiscal que le permita luego conseguir su superávit para hacer frente al pago de su deuda con privados y con el mismo organismo. Durante el mes de diciembre los ingresos totales fueron de $879.209 millones, con un alza interanual de 87,3%.

Los ingresos tributarios crecieron 86,5% impulsados por los Derechos de Exportación (+209,0% ), ingresos asociados a la Seguridad Social (+78,7%), IVA (+74,8%) y Débitos y Créditos (95,7%). En tanto, el gasto primario registró en diciembre una suba de 77,0% que asciende a 78,9% si se excluye el gasto COVID en 2020 y 2021.

Durante diciembre también se destaca un giro de $52.308 millones para subsidios energéticos. La reducción a 3% del déficit primario es aproximadamente medio punto inferior a la proyectada cuando se presentó el proyecto de Presupuesto Nacional 2022. La Argentina apunta a lograr un equilibrio fiscal en 2027 pero el FMI presiona para que la convergencia sea mucho más rápida.



ACUERDO DEMORADO POR

EL PROGRAMA ECONÓMICO

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser consideró que la demora del acuerdo entre ese organismo y la Argentina obedece a que el Gobierno "no está queriendo definir claramente un programa económico". "Vi luz verde para el acuerdo durante mucho tiempo, pero en este momento la veo amarilla. Veo la situación con gran preocupación, debido a conflictos internos en la Argentina", sostuvo el economista.

Y advirtió: "si no hay acuerdo, la alternativa es mucho peor. Hay mucho trabajo por hacer todavía. El problema es que el Gobierno no está queriendo definir claramente un programa económico". "Está la pelea en torno al proceso de ajuste. En un caso como el argentino, una solución a la alta de inflación o a la reducción de la tasa de crecimiento a largo plazo, no puede hacerse sin ajuste fiscal", aseguró Loser en declaraciones radiales.

A su criterio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, "entiende la situación, pero está en el medio de dos fuerzas, que son el FMI y la coalición del Gobierno". (NA)