En 2021, la balanza comercial tuvo un superávit de U$S 14.750 millones

La balanza comercial argentina registró un superávit de USD 14.750 millones en 2021, lo que representa un incremento de 17% interanual, impulsado en gran medida por un aumento del precio de los cereales que estuvo por encima de las proyecciones previas. Este ingreso de dólares fue una de las herramientas que le permitió al Gobierno intervenir en el marcado de cambios y evitar una mayor aumento del precio del dólar.Las exportaciones alcanzaron a USD 77.934 millones, con un aumento de 42% contra 2020, año de paralización internacional por la pandemia. En tanto, las importaciones subieron 49,2% hasta USD 63.184 millones.Si bien 2021 tuvo el impulso adicional del alza del precio de los commodities, el superávit estuvo 7,7% por debajo de los USD 15.990 millones que se obtuvieron en 2019.Del total de las exportaciones el USD 30.951 millones correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario, USD 21.828 millones a productos primarios, USD 19.940 millones a manufacturas de origen industria y USD 5.215 a combustibles y energía.En lo que respecta a las importaciones, USD 25.758 millones fueron compras de bienes intermedios, USD 10.181 de bienes de capital, USD 11.890 de piezas y accesorios para bienes de capital, USD 7.236 de bienes de consumo y USD 1.692 millones en vehículos automotores de pasajeros.El volumen total del intercambio comercial del país (exportaciones+importaciones) trepó a USD 141.118 millones, el más alto desde 2013. El valor de los productos exportados por la Argentina tuvo un incremento de 25,8%, mientras que las cantidades exportadas crecieron 12,9%.En tanto, el volumen de las importaciones creció 30,1% y los precios aumentaron 14,7%. Tal como viene sucediendo en los últimos años, los principales socios comerciales del país son Brasil, China y los Estados Unidos. El dato anecdótico es que la India ascendió al cuarto lugar (sus compras subieron 71,5%).Mientras que los principales países de origen de las importaciones fueron China, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Tailandia, México, India, Italia y Vietnam, que representaron el 69,9% del total de compras al exterior.En 2021, los superávits más importantes correspondieron al comercio con Chile, con US$ 3.486 millones; seguido por India, US$ 2.907 millones; Países Bajos, US$ 2.259 millones; Vietnam, US$ 2.042 millones; Perú, US$ 1.806 millones; e Indonesia, con US$ 1.487 millones, entre otros.En tanto, los mayores déficit se registraron con China, con US$ 7.239 millones; Alemania US$ 1.719 millones; Paraguay US$ 1.621 millones; Tailandia US$ 1.121 millones; Estados Unidos US$ 923 millones; México US$ 707 millones, y Brasil US$ 665 millones, entre otros.El importante crecimiento del intercambio comercial tuvo como principal argumento la mejora que en 2021 registraron los productos que comercializa la Argentina con el mundo. Al respecto, el Indec precisó que si el año pasado se hubiesen registrado los mismos precios de 2020, el saldo comercial habría cerrado con un superávit de US$ 6.860 millones de dólares.Bajo este supuesto, y debido a que el Índice de precios de las exportaciones argentinas, mayormente productos primarios y sus derivados, tuvo una suba de 25,8%, frente a la suba del 14,7% de las importaciones, bienes de capital o piezas y accesorios, "el país registró una ganancia en los términos del intercambio de US$ 6.000 millones".Por último, el informe del Indec también dio cuenta de que desde fines de 2020 la evolución del costo del transporte internacional evidenció un aumento y que en diciembre de 2021, el valor unitario del flete (dólares/ toneladas) fue de 141,2 dólares por tonelada, 67,1% superior al de igual período de 2020 (84,5 dólares por tonelada) y 79,2% superior al de diciembre de 2019 (78,8 dólares por tonelada). (NA/Télam)