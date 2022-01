Ingresos insuficientes

El tejido social del país se desintegra gradualmente, con mayor o menor velocidad, sin que la asistencia social pueda detener este proceso ni tampoco el esfuerzo de las entidades de las sociedad civil interesadas en ayudar a los sectores más vulnerables. Con la pobreza, o la indigencia, los chicos y los adolescentes se alejan de las escuelas y de esa dan forma a generaciones que se encuentran de un mundo en el que el acceso al conocimiento marcará la división entre incluidos y excluidos. Hoy para ingresar a una industria no basta con la firme decisión de trabajar y cumplir con lo que ordena el jefe de sección sino que es imprescindible un título secundario y los saberes que acreditan ese documento.La Argentina es una tierra de oportunidades, con empresas que se asumen como unicornio en el campo de la tecnología de última generación, pero también es ese país de las villas de emergencias en todas las capitales de provincias y en ciudades medianas e incluso chicas. Ni la próspera Rafaela escapa a las generales de la ley, con sectores que necesitan cada mes del refuerzo alimentario que entrega el gobierno local, con villas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y comedores populares que se suman a la cadena solidaria para asistir principalmente a los más chiquitos.Los datos periódicos tanto del INDEC como del Observatorio de la Deuda Social que elabora la Universidad Católica Argentina reflejan ese tejido social reseco, roto por momentos, donde comer todos los días se han transformado en un desafío cotidiano -o un dolor de cabeza, y de panza- para miles de personas.Ahora los datos sobre ingresos que difundió el organismo oficial de las estadísticas señala que una familia tipo necesitó reunir ingresos por $76.146,13 para no caer en la pobreza al cierre de 2021.El reporte del INDEC resalta que los $76.146,13 es el valor que alcanzó la Canasta Básica Total (CBT), la cual establece los límites de ingresos para determinar la pobreza en el país y está compuesta por un conjunto de alimentos y servicios básicos para la subsistencia de una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos. El organismo estadístico también elabora la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que en este caso determina la línea de indigencia, ya que sólo está formada por alimentos.Para el cierre de 2021, la CBA se ubicó en $32.963,69 para una familia tipo. La última medición del INDEC referida a pobreza refiere al primer semestre de 2021 cuando alcanzaba al 40,6% de la población.Actualmente, el salario mínimo vital y móvil en el país se sitúa en $31.938, lo cual no alcanza para cubrir el total de una canasta básica alimentaria en un hogar de cuatro integrantes. Dos salarios mínimos tampoco son suficientes para cubrir la canasta básica total.Mientras tanto, la inflación sigue su carrera sin obstáculos. Y más allá de una tibia recuperación del empleo industrial, no hay perspectivas favorables en torno a una mejora de la situación social. Pobreza altísima que supera el 40 por ciento y una informalidad laboral cercana a esa cifra no son datos alentadores. Desde el Estado nacional apenas se implementa un programa de precios cuidados que, dado los resultados, tienen un efecto neutro sobre la inflación. No hay más ideas, no hay plan ni agenda con políticas sólidas y consensuadas. El diálogo con la oposición se estancó, con el FMI no hay avances más allá de las declaraciones de cortesía. Y por si este panorama adverso no fuera suficiente, está el Covid y su impacto, siempre negativo, en los ámbitos de la salud y la economía. No se observa ni brújula ni GPS. La Argentina es un gran enigma para este 2022 que recién remonta.