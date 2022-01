"Al número de contagios diarios hay que multiplicarlo por cinco"

Los tableros con los números de casos diarios ya no dicen lo mismo que antes. Los cambios en los criterios de hisopados definidos en la última reunión de Consejo Federal de Salud (Cofesa) y a los cuales Santa Fe adhirió a partir de la última semana, hacen que el recuento de contagios se lleve adelante de un modo diferente y las lecturas que autoridades sanitarias y especialistas deban hacer sobre ellas, también lo sean. En las últimas horas consultada por Eugenia Langone, de La Capital, la médica y extitular de Salud santafesina Andrea Uboldi afirmó: "Mirar el número de casos diarios no sirve mucho, –y consideró–, para tener una noción más o menos real, al número que vemos hay que por lo menos multiplicarlo por cinco".

La explosión de la demanda de testeos que provocó la variante ómicron por su contagiosidad, no golpeando de la misma manera los segundos y terceros niveles del sistema de salud, provocó que durante las primeras semanas del año se produjeran colas interminables y saturación de los servicios.

En ese contexto, además de autorizar la venta de autotest, los ministros de salud de todo el país coincidieron en modificar los criterios de hisopados.

Los cambios se pusieron en marcha en gran parte del país y se determinó que solo deben hisoparse personas con dos o más síntomas que tengan factores de riesgo o sean mayores de 60 años; en tanto, no es necesario que lo asintomáticos y quienes presenten dos o más síntomas serán considerados positivos hayan tenido o no contacto estrecho con un positivo.



OTRA MANERA DE

REGISTRAR LOS CONTAGIOS

Además de alertar de que aún "es un momento donde deben sostenerse los cuidados", la exministra de Salud santafesina advirtió sobre las lecturas que se harán a partir de ahora sobre los números diarios de positivos y dejó en claro que no pueden ser las mismas que se venían haciendo hasta el momento. "Lo que va a suceder probablemente es que en estos días veamos menos positivos y eso, en parte, puede ser causa de la modificación de los criterios de hisopado y de hecho con estas modificaciones, contar el número de casos diarios ya no sirve de mucho", afirmó. Para la especialista, el hecho de dejar de hisopar a parte de la población con síntomas "hace que por un lado se pierda información porque los positivos se confirman clínicamente y eso hace que muchos se queden en su casa directamente, no hacen la consulta o incluso están quienes ahora puedan recurrir al autotest, pero no lo informen".

Del mismo modo, consideró que los indicadores de positividad puede verse modificados. "Puede ser que ese número se dispare hacia arriba y no sea un aumento real, sino que tenga que ver con la selección de los casos que se está realizando para los hisopados", aclaró. En ese contexto, Uboldi consideró que "se trata de un momento muy difícil para evaluar lo que pasa con la curva" y lo que sí advirtió es que a la hora de mirar los tableros, con estos cambios, "para tener un escenario más o menos cercano al real hay que multiplicar por lo menos por cinco el número de casos positivos que se obtiene por día". “Para tener una noción real, al número que vemos hay que por lo menos multiplicarlo por cinco”, resaltó Uboldi.



EL AISLAMIENTO

ANTE LOS SINTOMAS

Si bien dejó en claro que "las cifras siguen siendo herramientas importantes para las autoridades a la hora de conocer el escenario y tomar definiciones", consideró que la prioridad de la población debe estar en mantener los cuidados y hacer el aislamiento ante la presencia de síntomas. "La gente más que contar casos debe hacer el aislamiento ante la aparición de síntomas, testearse si es mayor o presenta enfermedades preexistentes o aunque sean personas saludables, presentan cuadros con evoluciones desfavorables", explicó la médica. Además, hizo hincapié en la situación de la población pediátrica, sobre todo en los niños menores que no están vacunados y lactantes. "Con el nivel de circulación del virus que tenemos los chicos se van a infectar y, sobre todo en poblaciones vulnerables, habrá que estar muy alerta porque cualquier moco en un lactante puede presentar una complicación o con estas altísimas temperaturas pueden fácilmente deshidratarse", concluyó.