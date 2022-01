Entrega de recursos

MARÍA JUANA. Desde la oficina del senador provincial Alcides Calvo se informó que el legislador mantuvo un encuentro con instituciones educativas, sociales y deportivas de María Juana, con la presencia de la presidente comunal, Sandra Gaido, ocasión en la que hicieron entrega de aportes económicos en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional.



Beneficiarios

En esta ocasión fueron beneficiados para la realización de diferentes proyectos; Escuela Taller de Educación Manual N° 3090; Escuela de Educación Técnica N° 380; Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8143 "José Manuel Estrada"; Escuela Particular Incorporada N° 1066 "Santa María de los Ángeles"; como así también el Club Bochófilo Águila Blanca; Club Atlético María Juana; Club Atlético Talleres; Asociación Civil “Un Espacio para Todos”; Peña Automovilística María Juana; Coro Comunal María Juana y la Comuna de María Juana.

Además, la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8143 "José Manuel Estrada" recibió la donación de un proyector para uso pedagógico.

Cabe señalar que la visita de Calvo sirvió también para reunirse con la Dra. Gaido y evaluar proyectos para María Juana, entre ellos viviendas, cloacas y el programa provincial Caminos de la Ruralidad, etc.

Posteriormente, Calvo entregó un aporte a la comuna de Estación Clucellas, recibido por el presidente comunal Raúl Cuggino, como así también se entregaron recursos para la Capilla Nuestra Señora de la Merced para la realización de la revista de su octogésimo aniversario.



Visita a Eustolia

En esta recorrida por la región, el senador Calvo y su equipo de trabajo estuvieron en la Comuna de Eustolia, siendo recibidos por el presidente comunal, Marcelo Beltramo y la tesorera, Mariana Canale, donde mantuvieron una reunión de trabajo para abordar proyectos que son proyectados por la actual comisión comunal junto al Gobierno Provincial de Omar Perotti, entre ellos la realización de viviendas familiares, adquisición de nuevo equipamiento, mejora de caminos, entre otros. En esta oportunidad Calvo hizo entrega de un aporte para tareas de mantenimiento en la comuna, comprometiéndose a acompañar a esta colonia que cuenta con un gran potencial productivo.