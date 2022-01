Vuelve a combatir Floyd Mayweather

Floyd Mayweather es considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, y no es para menos: cuando se retiró del profesionalismo en 2017 lo hizo con un récord de 50 victorias (27 por KO y 23 por puntos) y ninguna derrota en una campaña excepcional.Desde ese momento, realizó varias peleas de exhibición contra otros boxeadores y celebridades, pero anoche volvía a subirse a un ring en un lugar muy particular.El inédito escenario era el helipuerto Burj Al Arab Jumeirah que está ubicado en la ciudad de Dubai.El evento se llevaba a cabo al cierre de la edición y de acuerdo con lo señalado en su momento por el mismo boxeador en el canal de Youtube FightHype.com "no será el único evento en Dubai durante el 2022".El estadounidense afirmó que tanto en este primer espectáculo, como en el resto que se realizarán serán muy exclusivos y podrá acceder poca gente.El 6 de junio del año pasado, "Money" se midió con el youtuber estadounidense Logan Paul en la ciudad de Miami, en un combate donde no hubo ganador, por cuanto no se designaron jueces y ninguno de los dos logró noquear a su rival.En el año 1996 se desarrollaron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos y el joven Floyd Mayweather estuvo presente logrando la medalla de bronce, luego de caer en una de las semifinales y en una polémica definición ante el búlgaro Serafim Todorov, el único que lo pudo derrotar, pero en el terreno amateur.Marcos "Chino" Maidana, el oriundo de la localidad santafesina de Margarita enfrentó dos veces a Mayweather.En la primera pelea, el 3 de mayo de 2014, en un fallo netamente localista, ganó en un fallo dividido el norteamericano; mientras que en la segunda, celebrada el 13 de septiembre del mismo año, repitió el estadounidense, pero en ese caso por decisión unánime, realizándose ambos combates en Las Vegas.