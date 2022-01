Ogier está al frente en su duelo con Loeb

Los franceses Sébastien Ogier (Toyota Yaris) y Sébastien Loeb (Ford Puma), que ya decidieron retirarse de tiempo completo, ocuparon los dos primeros lugares tras completarse la primera jornada en el Rally de Montecarlo.En unas carreteras bastante limpias de hielo y nieve en la mayoría de su recorrido, Ogier tuvo el honor de dar el pistoletazo de salida a la temporada como vigente campeón del mundo.Los cuatro pilotos de Toyota y los tres de Hyundai decidieron utilizar cuatro neumáticos blandos y dos superblandos, mientras que en el equipo M-Sport, decidieron usar uno menos en los Ford Puma Rally 1 -todos blandos- de sus pillotos Craig Breen, Sébastien Loeb y Adrien Fourmaux, mientras que Gus Greensmith decidió innovar y empleó cuarto blandos y un superblando.Ogier marcó el mejor tiempo en el primer tramo, aunque el ocho veces campeón del mundo no parecía muy contento al llegar a meta. "No me he sentido genial, pero ahí estamos. Hay mucha humedad y parches de hielo en algunos tramos" comentó el de Toyota.Al igual que en el shakedown de la mañana, el rival de Ogier fue su compatriota Loeb, precisamente el último del grupo en salir y ausente del Mundial desde 2020. El piloto alsaciano llegó a meta en segundo lugar, tras ceder 5s4d.En el segundo y último tramo de la primera noche del rally, la subida al mítico Col de Turini, entre La Bollène Vésubie y Moulinet, volvió a liderar Ogier, aventajando a sus dos rivales más entonados, Loeb y Elfyn Evans, con el segundo Toyota en la general provisoria.El actual campeón del mundo, elevó su ventaja hasta los 6,7 segundos sobre Loeb y 11,2 con respecto a Evans.1° Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (Toyota Yaris), en 25m48s4d; 2° Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (Ford Puma) a 6s7d; 3° Elfyn Evans - Martin Scott (Toyota Yaris) a 11s2d; 4° Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (Ford Puma) a 17s9d; 5° Gus Greensmith - Jonas Andersson (Ford Puma) a 21s9d; 6° Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) a 28s5d; 7° Craig Breen - Paul Nagle (Ford Puma) a 29m2d; 8° Ott Tänak - Martin Järveoja (Hyundai i20) 41s1d; 8° Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (Toyota Yaris) a 48s2d y 10° Oliver Solberg - Elliott Edmondson (Hyundai i20) a 58s8d.