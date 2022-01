Cafiero cerró su gira de dos días en EE.UU.

En el marco de su visita a los Estados Unidos, el canciller Santiago Cafiero mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares. Ambos cancilleres destacaron los vínculos históricos de amistad entre los dos países y abordaron los temas principales de la agenda bilateral.

El canciller Cafiero remarcó que la Argentina reconoce en España un socio estratégico permanente y, en ese sentido, agradeció el apoyo español en las negociaciones que lleva adelante la Argentina con el FMI. El funcionario agradeció el histórico respaldo del Reino de España a la Argentina en la Cuestión Malvinas y destacó la creación del Grupo de Apoyo al Diálogo, conformado por ex jefes de gobierno españoles y otras relevantes figuras políticas, que recientemente reafirmó la necesidad de que los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido reanuden, a la mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Por otra parte, ambos cancilleres ratificaron la sintonía y convergencia de perspectivas en múltiples temas de la agenda internacional, con especial énfasis en enfrentar los desafíos de la pandemia y sus graves consecuencias políticas, sociales y culturales a nivel global, teniendo en cuenta sobre todo su impacto en la región latinoamericana. En este contexto, el titular del Palacio San Martín reconoció especialmente la acción solidaria del gobierno español, el cual realizó una donación de 2.202.800 vacunas a nuestro país a través del mecanismo COVAX.

Asimismo, ambos ministros coincidieron en avanzar en la implementación del “Plan de Acción para la Profundización de la Asociación Estratégica para el bienio 2021-2023”, como herramienta idónea para intensificar la relación bilateral en aquellos temas identificados como prioritarios por la República Argentina y el Reino de España. Entre ellos, se destacan los referidos a la cooperación cultural, la conservación y uso sustentable de los recursos pesqueros, el intercambio de experiencias en materia de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, y los derechos de las personas LGTBIQ+ e igualdad de género.



THINK TANKS

El canciller Santiago Cafiero mantuvo una reunión de trabajo con representantes de los principales Think Tanks de los Estados Unidos en la sede de la Embajada Argentina, en el marco de su visita a Washington DC. Durante el encuentro, el canciller Cafiero y los representantes de los Think Tanks destacaron las principales coincidencias de los EEUU y Argentina, basadas en relaciones de amistad, valores compartidos y mutuo interés estratégico.

Cafiero, por su parte, resaltó los principales ejes de la inserción argentina en el plano internacional, destacando la promoción y protección de los derechos humanos, reafirmando la importancia de la presidencia argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 y el compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, el Canciller subrayó la centralidad del fortalecimiento de la integración regional como prioridad estratégica de nuestro país. Al respecto, remarcó la reciente designación de Argentina para presidir la CELAC, espacio natural para impulsar iniciativas de cooperación regional, así como el diálogo plural e inclusivo entre socios regionales y la vinculación con socios extrarregionales. Además, se abordó la próxima Cumbre de las Américas a sucederse este año en los Estados Unidos, remarcando los desafíos sobre la democracia y derechos humanos en el marco de un futuro sostenible, resiliente y con equidad.