Martorano rechazó el pase sanitario escolar

Durante la primera semana de febrero comienza el regreso a clases de aquellos alumnos que deben reforzar contenidos, en medio de un debate que se instaló respecto a una eventual implementación del pase sanitario en las escuelas. Respecto a esto, la ministra de Salud provincial Sonia Martorano negó la posibilidad de que se implemente esta medida en los colegios, asegurando que "primero está el derecho a la educación". En diálogo con UNO Santa Fe y consultada por la posibilidad de un pase sanitario en los colegios, la titular de la cartera sanitaria manifestó: "De cara al inicio de clases estamos incentivando a la vacunación y apostamos fuertemente a la presencialidad. Hemos puesto las terceras dosis a la población docente y seguimos vacunando a la población de menores". "Entendemos fuertemente que debemos incentivar y reforzar la vacunación, si logramos que docentes y alumnos estén vacunados alguno que tenga una contraindicación va a estar protegido porque la mayoría está inmunizada. No veo que exista el pase sanitario en las escuelas, en principio no sería algo prudente porque primero está el derecho a la Educación", sostuvo la ministra restando chances de un pase sanitario en establecimientos educativos. En tanto avanza la pandemia con la proliferación de la variante Ómicron, el sistema de salud santafesino ve como cada día se suman los pacientes pediátricos en las terapias. En la zona centro norte de la provincia se encuentran internados 2 pacientes en neonatología, 5 menores en terapia intensiva, 2 en terapia intermedia y 11 en sala general. "No son tantos pero nunca había hasta el momento, esto es nuevo", puntualizó Martorano.

En cuanto a números de vacunación en la población de 3 a 11 años, la ministra afirmó que a nivel provincial la cifra es del 64% de inoculados con esquema completo. Sobre esto afirmó que si se compara con los niveles nacionales Santa Fe se encuentra por encima de la media, aunque agregó que el porcentaje "no está en los niveles que queremos". "Hay un 18% que se colocó la primera dosis y en 28 días se le coloca la segunda por ser Sinopharm, deben estar atentos porque una dosis no es inmunización completa. En el grupo de 12 a 17 tenemos un 80% de vacunación con esquema completo", continuó sobre esto Martorano.