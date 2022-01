Camioneros de Santa Fe no adhiere a la marcha contra la Corte Suprema

El secretario General del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe, Sergio Aladio, dejó en claro que no movilizará el 1° de febrero para la marcha convocada por distintos sectores contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El dirigente expresó, en una entrevista, que "primero es necesario respetar la separación de poderes que tiene que existir en un sistema republicano, por tanto los argentinos tenemos que velar por que se mantenga esta división que es fundamental para sostener la institucionalidad en el país".

"Si en algún caso o por algún motivo hay que generar cambios dentro de la Corte o en el sistema judicial, como puede ser sumar los ministros para reemplazar los que ya no están, la política en general tiene los instrumentos para hacerlo", subrayó Aladio. En este sentido, consideró que "la solución no es una manifestación sino que está en la búsqueda de los acuerdos políticos y aquí son los dirigentes y funcionarios los que tienen que estar a la altura de la circunstancia para poder realizarlos".

"Cabe destacar que esa misma Corte es la vela por que se cumplan con los instrumentos del federalismo a nivel nacional. Y tiene que ser el garante de mantener un equilibrio que sostenga la legalidad por sobre todo. Este debe ser un problema que tenemos los argentinos en general, nos cuesta mucho respetar los sistemas, sobre todo cuando esto nos perjudica; insisto están los instrumentos a través de la política, que tiene que hacer lo que corresponde y estar a la altura de las circunstancias, negociar, intercambiar ideas y tener la capacidad de dialogar y lograr consensos", finalizó Aladio.