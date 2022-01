Camiones en el centro: ¿impotencia o connivencia?

Sr. Director:Sr. Intendente, no puedo creer lo que vivimos los vecinos del centro de la ciudad donde operan empresas con camiones de gran porte que ocupan las calles, bloquean los garages, ensucian, rompen veredas y árboles, estiban su mercadería en la calle utilizándolas como un parque industrial con sus zampies horas y horas, todos los días, y a cualquier hora. Y que el Departamento Ejecutivo Municipal no haga NADA.Luego de deambular por las diferentes áreas de Control Público, ruidos molestos, "inteligencia de tránsito"?, obras privadas, etc.. Incontables notas, fotos, quejas y denuncias, no hemos conseguido NADA.Usted recordará el compromiso de las empresas con Usted, el secretario de Gobierno, el Sr. Muriel, el Dr. Bonafede y los vecinos para atender el problema donde se acordó, luego de varias reuniones, respetar horarios de comercio, disminución de las descargas, etc., hasta tanto se logre una solución definitiva.Promesas que nunca se cumplieron y los vecinos, sufriendo día tras día un problema real que no se atiende. ¿Fue para la foto?, ¿O es más importante la relación con las empresas?¿Seguirá el Ejecutivo gastando dinero en canteros y sacándose fotos para la Rafaela del futuro cuando no puede resolver los problemas viejos de los vecinos que le pagan todos los impuestos para que sigan "ganando" las elecciones?Sino tienen la capacidad para realizar una playa de transferencia como cualquier ciudad mediana ordenada, y con visión de su crecimiento, ¡por lo menos modifiquen la Ordenanza!De hecho, ni contestan las notas que se le presentan... Realmente pareciera que tienen otra agenda, NO la de la gente...Juan Edgardo RiachiDNI 11.541.701Rafaela