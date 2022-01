ASSA defendió su pedido para subir un 60% la tarifa de los servicios sanitarios

Representantes de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) expusieron ayer en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), en el marco del proceso de revisión tarifaria solicitado por la empresa para aplicar un incremento del 60 por ciento en dos tramos, el primero del 40% y el segundo del 20%. El encuentro virtual fue encabezado por los directores del Enress, Anahí Rodríguez y Leonel Marmiroli; y contó con las exposiciones de legisladores y legisladoras, representantes de organizaciones sociales, defensa de consumidor y vecinales, además de usuarios en general.

En primer término, la vicepresidenta de ASSA, Marisa Gallina -debió ocupar el lugar del presidente Hugo Morzan, quien está afectado por coronavirus- destacó “la audiencia pública como mecanismo de participación ciudadana para la expresión de todas y todos los actores respecto del tema que nos convoca”.

Respecto a la solicitud de Aguas, dijo que “la última revisión tarifaria reconoció los incrementos en la estructura de costos sobre la base de los estados contables del año 2018. Además de la pandemia tuvimos la bajante extraordinaria de río y esto obligó a ASSA a atender con inversiones y gastos de emergencia conjuntamente con el Estado Provincial, consiguiendo resultados satisfactorios en materia de producción, calidad y abastecimiento del servicio público esencial de agua potable y cloacas”.

La audiencia, si bien fue virtual, generó contrapuntos que elevaron la temperatura, principalmente por críticas de legisladores opositores y usuarios a la calidad del servicio, en especial en las últimas semanas donde hubo ciudades que se quedaron sin agua -cientos de usuarios rafaelinos así lo testimoniaron-, y la falta de inversiones.

Otro dato que quedó en el ambiente fue el alcance del ajuste pedido por ASSA. Si bien se planteó un 60% en dos tramos, al ser acumulativo el incremento real de las tarifas llegaría al 68%, lo cual no fue negado por la empresa.

Luego de la apertura de Gallina, el gerente de Comunicación, Guillermo Lanfranco, desarrolló los fundamentos de Aguas para solicitar la modificación tarifaria, principalmente a partir de los cambios observados en la estructura de costos por los incrementos de precios, producto de la inflación y el tipo de cambio. También por los aumentos en unidades de producción, con la habilitación de nuevos servicios, y de las inversiones destinadas a mantener o mejorar la calidad de sus servicios.

También resaltó que “el necesario congelamiento de tarifas en el contexto de la pandemia llevó a aportes cada vez mayores del Estado provincial para sostener la operación de la empresa. En 2021 el 46% de los gastos de operación de Aguas Santafesinas fueron cubiertos con aportes del Tesoro provincial, es decir de todos los santafesinos, cuando la media histórica desde la creación de la empresa en 2006 es del 25 %”.

De mantenerse el actual valor de la tarifa, se estima que para el año 2022 la provincia deberá aportar el 70 % del costo de gastos operativos. Es decir que los usuarios de Aguas con el pago de la factura solo aportarían el 30 % de los costos de operación destinados a brindarles los servicios de agua potable y desagües cloacales.



INVERSIÓN Y OBRAS

Además, Lanfranco enumeró los desafíos que tuvo que enfrentar ASSA para continuar con la prestación de sus servicios frente al complejo escenario marcado por la combinación simultánea de la pandemia y la bajante extraordinaria del río Paraná, lo cual fue posible gracias a un aporte de 500 millones de pesos del Gobierno provincial.

A pesar de ello y simultáneamente durante la gestión 2020/22 se iniciaron y se llevan adelante 56 obras que demandan $ 15.000 millones de inversión con recursos de Provincia y Nación. En este sentido, resaltó que “la totalidad de las inversiones que realiza Aguas, tanto operativas como de infraestructura, son con recursos de los gobiernos provincial y nacional”.

En particular se destacó que las grandes obras en curso en la mayoría de las ciudades son el resultado del acuerdo alcanzado en 2020 entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para lograr el financiamiento de parte del Estado nacional.

Tras repasar los proyectos en marcha en otras ciudades, Lanfranco indicó que en Rafaela se están concretando obras de expansión del servicio cloacal en los barrios Antártida Argentina, Brigadier López y Tierra de Pioneros, beneficiando a 5.000 personas. Asimismo se ejecuta la infraestructura básica para la vinculación de nuevas redes cloacales de los barrios Villa Aeroclub y Los Álamos, que comprenderán otros 5.000 beneficiarios. Para asegurar y mejorar el servicio cloacal se concretó la renovación de colectores cloacales de gran diámetro Centro Oeste y Este.

Por otra parte, se efectuó con el ENOHSA la licitación para ampliar la planta depuradora de líquidos cloacales ubicada en barrio Villa Podio y así habilitar la cobertura del servicio a 36.000 vecinos y alcanzar a futuro el 100 % de la población.



RECHAZOS

La diputada provincial, Clara García, consideró "excesivo" el aumento del 60 por ciento que propone ASSA para sus tarifas y apuntó contra “la disminución tan abrupta que ha habido en la colocación de micromedidores, que sin dudas atenta contra la equidad y la responsabilidad del uso del agua” -ver página 9-.

En la misma línea, el concejal de Rafaela, Lisandro Mársico (PDP), rechazó el incremento del cuadro tarifario de los servicios sanitarios y apuntó contra las deficiencias del servicio -ver pág. 9-. “Era sabido de esta ola de calor que se venía, y Aguas Santafesinas SA, nos dejó sin agua a los rafaelinos por largas horas y días, y ahora pretende aumentar la tarifa en dos tramos un 40% y luego un 20%, es excesivo e irrisorio después del pésimo servicio que brinda, primero deben lograr entregar una prestación mejor y luego pensar en aumentos”, dijo Mársico, el único concejal rafaelino en participar de la audiencia pública.

Por su parte, el defensor del Pueblo a/c, Jorge Henn, expresó su oposición al aumento a la vez que reclamó "información social y ambiental que de mayor previsibilidad ante la persistencia de los actuales escenarios hídrico, ambiental y sanitario". "Las quejas que recibimos de los usuarios de la provincia son el fundamento suficiente para oponernos al incremento de tarifas porque el servicio es muy malo" sentenció.

"No queda claro durante cuánto tiempo debería sostenerse este aumento ante escenarios inflacionarios como el señalado en el informe como tampoco se refleja con claridad cómo se cubrirían las necesidades crecientes en un escenario post pandemia para todos los sectores que aun no recibieron el servicio en su integralidad" agregó el ombudsman santafesino.

"No coinciden las variables de los costos con el aumento propuesto, como por ejemplo la paritaria que estuvo lejos del 68%. Hay información insuficiente" comentó.

Finalmente, Henn insistió en la necesidad de "avanzar en la micromedición del servicio de agua potable, importante para el ahorro y uso responsable de un bien esencial para la comunidad. El pago de una tarifa plana según metros cuadrados deviene en injusto en determinados casos, ya que por ejemplo, jubilados que viven solos en una casa amplia -situación que se da en ciudades más chicas- terminan pagando mucho más que familias de 4 o 5 integrantes que viven en departamento o que cuentan con piletas en sus casas".