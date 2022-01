Mársico contra la suba del cuadro tarifario de ASSA

El concejal Lisandro Mársico fue el único edil de la ciudad que asistió a la audiencia pública convocada por el Directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos Sanitarios (ENRESS), la cual fue realizada con motivo de que se escuchen las diversas voces y opiniones sobre el aumento tarifario propuesto por Aguas Santafesinas SA (ASSA). Se podía participar, previa inscripción, por el modo virtual solamente y es una sola audiencia que ENRESS, organizó para toda la Provincia.

“Si bien, la audiencia pública, constituye una instancia no vinculante para la toma de la decisión final a cargo del Ministerio, sobre el incremento de la tarifa en este caso, es un espacio de participación ciudadana de suma importancia, a los fines de que, quienes conducen Aguas Santafesinas SA, el propio Ente Regulador que debe emitir su dictamen, además de otros actores, escuchen las verdaderas necesidades y falencias que tiene la prestataria desde el punto de vista de los usuarios que muchas veces padecemos la falta del servicio y otros inconvenientes”, dijo el concejal pedepista.

“La verdad hoy nos están prestando un servicio que lejos está de fundamentar el aumento que solicita Aguas Santafesinas de la tarifa por eso le solicité que la no aplicación del aumento pretendido”, dejó sentado el concejal demoprogresista. “El servicio en la Ciudad de Rafaela no está otorgándose bajo los caracteres jurídicos que le son exigibles, no tiene continuidad, no es regular, no es general y no es eficiente”, manifestó Lisandro Mársico.

“Todos sabemos que hubo altas temperaturas y la demanda crece exponencialmente, pero los barrios hace mucho tiempo ya que vienen padeciendo en algunos casos la falta de agua y en otros la falta de presión; el Reglamento del Usuario – Anexo I.2.1.0, en su artículo 10º exige una presión mínima de 7 metros de columna de agua durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y si bien se contempla excepciones por exceso en la demanda resulta que en épocas de menos temperaturas tampoco llegamos a lo que exige el reglamento con respecto a la columna de agua”, sostuvo Lisandro Mársico.

“Era sabido de esta ola de calor que se venía, y Aguas Santafesinas SA, nos dejó sin agua a los rafaelinos por largas horas y días, y ahora pretende aumentar la tarifa en dos tramos un 40% y luego un 20%, es excesivo e irrisorio después del pésimo servicio que brinda, primero deben lograr entregar una prestación mejor y luego pensar en aumentos”, dijo Mársico

“Además vecinos de diversos sectores de la Ciudad soportan el desborde en las tapas de cloacas ubicadas en las calles, con los riesgos para la salud y malos olores que deben soportar”, sentenció el representante por Rafaela.

El edil Mársico también en su alocución le requirió al Ente Regulador, la posibilidad de que en las próximas audiencias que se convoquen se tenga en cuenta a Rafaela como sede también, si la situación sanitaria lo permite, en virtud de que hace mucho que se viene reclamando y no somos tenidos en cuenta.