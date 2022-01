Jorge Rojas y Jairo no estarán en la apertura del Cosquín

A pocos días de que comience la 62a edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, dos de los números más convocantes que se iban a presentar en la apertura se dieron de baja. En tal sentido, Jairo y Jorge Rojas no cantarán en la primera jornada puesto a que dieron positivo de coronavirus en las últimas horas.

Ambos artistas presentan, por el momento, síntomas leves de la enfermedad, según informó el festival, pero como establece el protocolo tendrán que aislarse por siete días.

"Informamos que tango Jairo como Jorge Rojas han dado positivo de Covid. Ambos artistas nos manifiestan que están transitando este momento sin mayores complicaciones, pero por el período que deben cumplir de aislamiento no podrán actuar en la noche de apertura del sábado 22 de enero", comienza diciendo el comunicado que publicaron los organizadores del festival.

Y continúa: "Para quienes quieran devolver su entrada, podrán hacerlo por el mismo medio en que la adquirieron hasta el día viernes 21 de enero a las 11 h".

A pesar de ello, la actuación de Rojas en el festival cordobés se reprogramó para la quinta luna, el miércoles 26, en la que compartirá grilla con Luciano Pereyra y Ahyre, entre otros. Mientras que la de Jairo por el momento no tiene fecha.

A su vez,, el festival anunció quienes serán sus reemplazos para la primera luna festivalera a desarrollarse este sábado, que contará también con una leyenda del chamamé como Ofelia Leiva y la despedida de los escenarios de Opus Cuatro.

En sus lugares estarán el dúo integrado por Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, y Juan Fuentes, el exintegrante de Los Huayra que comenzó su carrera solista a fines de 2020.