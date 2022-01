Por qué los productores consideran “insuficiente” la actualización del Fondo de Emergencia

Los efectos de la sequía son devastadores en la provincia de Santa Fe. Más allá de las precipitaciones registradas en los últimos días, con volúmenes interesantes en varios distritos, la realidad indica en muchos casos que las lluvias han llegado tarde. Las pérdidas en su gran mayoría son irreversibles y las proyecciones, provinciales y nacionales, muestran una caída considerable de la producción una vez finalizada la campaña gruesa 2021/22.

El escenario es tan preocupante que motivó la visita del ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, al Departamento Castellanos. El sábado pasado, tal como informara este medio, el funcionario recorrió el distrito rural de Presidente Roca junto con el Gobernador Omar Perotti y una comitiva oficial, que también contó con la presencia del ministro de la Producción santafesino, Daniel Costamagna. Durante la fugaz estadía en la zona, pudieron conocer los daños in situ que provocó el fenómeno climático.

Antes de irse, Domínguez expresó la necesidad de actualizar el Fondo de Emergencia Agropecuaria, creado en 2009. Precisamente desde ese año y hasta la fecha, el monto que contempla es de 500 millones de pesos, una cifra irrisoria teniendo en cuenta la depreciación que ha sufrido la moneda nacional en la última década. Por eso, y luego de remarcar la importancia de que cada provincia determine el estado de situación (Santa Fe ya decretó la Emergencia), se comprometió a llevarlo a 12.500 millones de pesos. Pero, ¿qué opinan los productores de la zona de esta asistencia?

Desde el programa radial ADN Rural se comunicaron con Diego Sara, referente de la filial de Federación Agraria Argentina en Pte. Roca y uno de los productores visitados por la comitiva el último sábado. “El ministro se comprometió a aumentar el fondo de emergencia agropecuaria a 12.500 millones de pesos, pero nosotros le hemos expresado la necesidad de tomar medidas más rápido teniendo en cuenta que se ha demora muchísimo la modificación de ese monto”, reconoció. Y aseguró: “aún así sigue siendo muy escaso porque representa casi el 1% de lo que el campo aporta solamente en retenciones por año”.

Por otra parte, Sara contó que aprovechó la visita para plantearle, de manera respetuosa, las disidencias del sector con el Gobierno nacional: “le expresamos que no compartimos las medidas que han tomado y que no estamos de acuerdo porque perjudican a los productores y lo único que hacen es poner trabas”.

Y concluyó: “la sensación que nos quedó es muy ambigua. Por un lado, el hecho positivo de poder expresarle nuestras ideas y diferencias, pero por el otro, tenemos dudas e incertidumbre porque todos sabemos que este Gobierno ha tomado medidas en contra del campo y generalmente no ha cumplido lo que ha prometido”.



“ES UNA HERRAMIENTA VETUSTA”

Ignacio Mántaras preside la Sociedad Rural de Santa Fe y además es secretario de CARSFE, la entidad que agrupa precisamente a las rurales de la provincia. Junto a su presidenta, Sara Gardiol, participó de la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia, que se desarrolló el último lunes, para analizar los daños y solicitar al Gobernador, algo que ocurrió al día siguiente, la declaración de emergencia en todo el territorio santafesino.

En diálogo con ADN Rural, expresó: “todos coincidimos en el diagnóstico y la gravedad de la sequía en la provincia. Sabemos que el Fondo de Emergencia Agropecuaria se actualizará, pero entendemos que sigue siendo insuficiente, además de considerarlo una herramienta vetusta”. De todas maneras, manifestó que desde el sector ruralista están de acuerdo en gestionar la mayor cantidad de fondos para Santa Fe, en beneficio de los pequeños y medianos productores afectados.

Al respecto, reveló: “la idea es no bancarizar esa asistencia sino canalizarla a través de las agencias y las asociaciones de desarrollo. Las entidades del agro que no estamos en las agencias pedimos participar de las mismas para también colaborar o monitorear que llegue a los productores”.

Por último, puntualizó: “todos nos comprometimos a trabajar en una nueva ley de emergencia agropecuaria para la provincia y en un sistema de seguro a elaborar. El Ministerio de la Producción nos manifestó que tiene algunas iniciativas y la idea es avanzar en una normativa de fondo que implique una ayuda más sustancial que la vigente”.