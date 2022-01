Sin Messi, Scaloni dio la lista

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El entrenador Lionel Scaloni oficializó ayer la ausencia de Lionel Messi en la convocatoria de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas frente a Chile y Colombia, al tiempo que anunció el regreso del arquero Esteban Andrada, el mediocampista Lucas Ocampos y el delantero Emiliano Buendía.

Otra particularidad es que no fueron citados dos jugadores cuyos equipos habían informado días atrás sobre su presunta convocatoria, antes de que se confirmara la lista: Giovanni Simeone del Hellas Verona y Nehuén Pérez del Udinese, ambos de Italia.

Lo cierto es que son 27 los jugadores a los que Scaloni llamó para los duelos del 27 de enero contra Chile como visitante, en el desierto de Atacama, y del 1 de febrero frente a Colombia en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

Además de Messi, tampoco estará el defensor Cristian "Cuti" Romero, que al igual que la "Pulga" volvió hace pocos días a entrenarse, en este caso recuperado de una lesión en el tendón de la corva.

El rosarino de 34 años, en tanto, estará por primera vez ausente en las Eliminatorias, donde la Selección argentina es escoltad del líder Brasil, a seis puntos de diferencia, cuando resta la resolución de FIFA del suspendido clásico sudamericano, el año pasado.

Tampoco pudieron ser convocados por lesiones Exequiel Palacios: (golpe en la espalda y no juega hace un mes con el Bayer Leverkusen alemán), Nicolás Domínguez (golpe en el hombro) ni Juan Foyth (muscular).



La lista completa es la siguiente:



Arqueros: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Monterrey de México), Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra) y Juan Musso (Atalanta).



Defensores: Nahuel Molina (Udinese), Gonzalo Montiel (Sevilla), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).



Mediocampistas: Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gómez (Sevilla) y Alexis Mac Allister (Brighton de Inglaterra).



Delanteros: Emiliano Buendía (Aston Villa), Angel Di María (PSG), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (River), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Inter) y Paulo Dybala (Juventus).



¿PROBLEMAS PARA SCALONI?

El delantero tucumano Joaquín Correa se perdería la doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas con la Selección argentina luego de sufrir ayer una lesión muscular en la victoria de su equipo Inter por 3 a 2 en tiempo suplementario a Empoli, para avanzar a cuartos de final de la Copa Italia.

Correa, que horas antes había sido confirmado por Scaloni para los duelos ante Chile y Colombia rumbo al Mundial de Qatar 2022, salió lesionado entre lágrimas y con las manos en la cabeza, cuando apenas se habían jugado 2 minutos de partido.

El tucumano recibió una infracción desde atrás del defensor italiano Simone Romagnoli y al acomodar su cuerpo para no caer por la falta, sintió un tirón en la cara posterior del muslo derecho.

Se esperan resultados de sus estudios para que el cuerpo médico del club y de la Selección comuniquen a los respectivos entrenadores su recomendación, antes de la decisión final sobre su desafectación.

El que sí estuvo como titular fue el bahiense Lautaro Martínez, también citado por Scaloni, quien no convirtió pero siempre exigió a la defensa rival.