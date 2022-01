Concejo: un balance 2021 positivo por la aprobación de proyectos en el último mes

Se puede afirmar que en el marco de la pandemia de CoViD-19, la oposición en el Concejo acompañó los pedidos del Departamento Ejecutivo para la gestión de la emergencia y a partir de esta actitud se generó, puertas adentro, un clima de cierta distensión con el oficialismo, aunque, en el marco de la campaña, para afuera, el escenario electoral tuvo mucha pirotecnia.

Esa “paz” que se respiró en el ámbito legislativo pareciera ser que también sirvió de base para una especie de pacto no escrito, para evitar el abordaje de cualquier tema que pudiera significar un costo político para la candidatura de algunos ediles, que iban por la renovación de sus bancas, o para los Frentes políticos a los que pertenecen otros.

Finalizado, a mediados de noviembre el proceso electoral, los ediles se metieron de lleno en la discusión de proyectos con alto impacto en la sociedad y las diferencias de posturas (ideológicas, productivas, técnicas y ambientales) empujaron a acaloradas discusiones, que no impidieron su aprobación y “salvaron” el ciclo legislativo 2021.

Ordenanzas que venían siendo postergadas desde hace mucho tiempo, como las modificaciones al límite periurbano para la aplicación de fitosanitarios y del Código Urbano, a las que se agregaron la creación de un Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos, prórroga de subsidio a Bomberos Voluntarios, la creación de un fondo con un porcentaje de los recaudado en la Zona de Estacionamiento Medido para obras viales y de infraestructura en el microcentro, la Tributaria y el Presupuesto 2022 fueron las normas muy importantes aprobadas en ese único mes “productivo” del Concejo en 2021.



TODOS SATISFECHOS

Sobre el balance 2021, la justicialista Brenda Vimo señaló que “se cumplieron varias de mis expectativas y muchas de las que tenía gran parte de la comunidad, que estuvieron vinculadas a temas que han sido pospuestos durante años en la agenda del Concejo y, por diversas razones, nunca se quisieron tratar y de definir a pesar de haber sido largamente debatidos con distintos sectores. Entre ellos, las Ordenanzas de actualización del Código Urbano, los agrotóxicos, el Centro de atención primaria para perros y gatos. Todos temas que estaban en la agenda pública, pero no en la político-legislativa. Creo que más allá de la pandemia, el Concejo trabajó y aggiornó su agenda. Por un lado, estuvieron estos temas pendientes y, por otro, se estuvo continuamente atentos, y en esto tengo que destacar a todos lo espacios políticos, tal vez con distintos paradigmas y enfoques, pero sí atentos a las necesidades que se manifestaban desde diferentes sectores de la sociedad en términos de la pandemia haciendo foco principalmente en la salud y acompañando al Ejecutivo, a veces más y a veces menos, pero se pudo dar respuestas a las necesidades más inmediatas de las rafaelinas y rafaelinos”

En ese mismo análisis, el radical Leonardo Viotti, expresó que el año anterior “fue muy complejo”, porque “comenzó con una situación general del país difícil por la situación epidemiológica y porque veníamos de un 2020 con muchas restricciones y económicamente muy debilitado”. Y en ese marcó sostuvo que “fue todo un desafío en ese inicio seguir acompañando principalmente a quienes más venían sufriendo los efectos de las decisiones adoptadas por la pandemia. A medida que fue avanzando el año, se fueron relajando las restricciones más fuertes y el Estado comenzó a dar respuestas a las demandas de los distintos sectores económicos y sociales, y terminado el proceso electoral, fuimos retomando dinámica en la tarea legislativa. Lo hicimos con fuerza y la última parte del año entiendo que tuvimos una gran labor con procesos que dieron como resultados Ordenanzas importantes, que hace años se venían discutiendo cómo fueron las modificaciones del Código Urbano y la Ordenanza de agroquímicos a la que le dediqué mucho tiempo y terminó siendo muy equilibrada, porque que atendió las distintas miradas y es innovadora en muchos aspectos. Así que estamos muy contentos por el trabajo realizado en estos dos temas tan importantes”.

Por su parte, el demócrata-progresista Lisandro Mársico reflexionó que “más allá de haber sido un año electoral, donde es común que los bloques legislativos en los diversos niveles tienen una merma en su actividad, el Concejo Municipal de Rafaela, no dejó de sesionar y cerró el año 2021, abordando, tratando y legislando sobre temáticas muy importantes para la ciudad, las cuáles, venían siendo postergadas desde varios años atrás, como ser el tema de los fitosanitarios, cuya regulación ya cuenta con la respectiva Ordenanza, la reforma del Código Urbano que venía esperando hace 7 años y se logró votar, además de darle al Departamento Ejecutivo Municipal el Presupuesto para poder gobernar durante este año, como la Ordenanza Tributaria. También destrabamos, a pesar de criterios encontrados con el Departamento Ejecutivo, el tema de los Bomberos Voluntarios que ya tiene su porcentaje de fondos establecido y su predio para desarrollar el futuro cuartel”.



MAS DEMOCRÁTICO, CONTACTO

INSTITUCIONAL Y VARIOS PROYECTOS

En cuanto al panorama legislativo para este año, Vimo comentó: "creo que va a ser distinto, más democrático, con más igualdad y con más equilibrio de fuerzas políticas porque desde el 10 de diciembre del año pasado se nivelaron al ganar una banca nuestro bloque” . A su vez, indicó que “la agenda es algo que se va aggiornando día a día a partir de la realidad, incierta hoy por la pandemia, pero habrá temas importantes que estamos programando y proyectando con nuestro bloque. Aún no están definidos, pero serán temas que realmente preocupan e interesan a los vecinos y vecinas de la ciudad”.

En tanto Viotti, dijo que “hoy, no asoman temas claves, pero nosotros tomamos el desafío que el Concejo tiene que afrontar una agenda que, como primer paso, debe contemplar trabajar mucho en la comunicación hacia afuera, porque mucha labor que se realiza queda dentro del Cuerpo y quien no está en contacto directo no se entera. Ese es un gran desafío institucional que tenemos. Por otro lado desde nuestro bloque tenemos la intención de acercarnos al entramado institucional rafaelino y trabajar mancomunadamente porque a partir de ahí van a aparecer muchos temas, como lo hizo el Código Urbano, la creación del Fondo ZEC y estamos convencidos que de estos contactos aparecerán temas que van a ir marcando la agenda del 2022”

Finalmente, Mársico adelantó que con su equipo de trabajo están “elaborando propuestas para presentar este año, que las iremos ingresando próximamente y tienen que ver con el desarrollo urbano, el medio ambiente, la seguridad y lógicamente las que van surgiendo en el día a día y que provienen de ese contacto permanente con el vecino, que es fundamental a los fines de la construcción de ciudadanía”.