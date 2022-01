Benedetto ya es jugador de Boca

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El delantero Darío Benedetto retiró ayer sus pertenencia del vestuario del Elche de España para emprender su retorno a la Argentina, donde cumplirá su "palabra" de regresar a Boca, el club que "ama" y del que sólo lo separa la firma.

Con toda la ingeniería entre las partes involucradas definida (su pase pertenece al Olympique de Marsella de Francia), el "Pipa" se subirá a un avión para llegar este jueves a Buenos Aires, pasar la revisión médica y ponerse a disposición del entrenador Sebastián Battaglia de cara a la temporada 2022.

"Dije que volvería a Boca de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo", dijo Benedetto en declaraciones a la radio española Onda Cero.

El delantero, que se sacó fotos y firmó autógrafos a hinchas del Elche que estaban en las afueras del estadio "Martínez Valero", justificó su salida en la búsqueda de "más minutos de juego".

"Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo", explicó.

Al "Pipa" le hubiese gustado despedirse de otra manera del club donde también es accionista, pero un problema en el aductor lo dejó fuera de la posibilidad de tener esa chance dentro del campo de juego.

"Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el pase. Me hubiese gustado despedirme ante el Madrid, pero ya vuelo para Argentina", sostuvo.

Benedetto, en su primer ciclo en el "xeneize", jugó 76 partidos (64 como titular y 12 como suplente) y convirtió 45 goles (un promedio de 0,59), para levantar tres títulos: las Ligas 2016/17 y 2017/18, más la Supercopa Argentina 2019.