Las presentaciones de la Fórmula 1

Como cada año, las presentaciones abren el telón de una nueva temporada de la Fórmula 1.

Es uno de los momentos más especiales y esperados por los aficionados, ya que después de varios meses de total inactividad, visualizan por primera vez los nuevos coches con los que equipos y pilotos competirán durante todo el campeonato.

Mercedes llega a 2022 después de haber conquistado su octavo título de constructores de forma consecutiva tras una dura pelea ante el equipo de las bebidas energéticas.

Su nuevo monoplaza continuará con la nomenclatura habitual y se llamará W13. En cuanto a los pilotos, Lewis Hamilton continuará ya que tiene contrato en vigor, mientras que George Russell sustituirá a Bottas. El vehículo de los actuales campeones verá la luz el 18 de febrero en Silverstone.

Red Bull afrontará la nueva temporada después de romper su sequía de títulos con la corona que Max Verstappen ganó en la última carrera de 2021. Tras llamar RB16B a su coche del año pasado, en 2022 el equipo austríaco se salteará el número 17 y su monoplaza se llamará RB18. Sergio Pérez acompañará al campeón y la presentación será el 17 de febrero.

El inicio de una nueva era es la mejor oportunidad y en Ferrari son conscientes de ello. La escudería de Maranello espera dar el salto que tanto tiempo lleva persiguiendo y confía en la dupla formada por el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc. También confirmó la puesta en escena de su máquina para el 17 de febrero.

Mercedes intentará seguir creciendo con sus mismos pilotos, Lando Norris y Daniel Ricciardo, quienes estarán el 11 de febrero en la ceremonia en que develarán los nuevos MCL36M.

Por el lado de Alpine, que ratificó a sus pilotos Fernando Alonso y Esteban Ocon, hasta el momento no reveló el nombre de sus monoplazas para la temporada 2022, ni tampoco la fecha de su presentación. aunque los trascendidos señalan que se llamaría A522.

AlphaTauri también mantendrá a la dupla integrada por Pierre Gasly y Yuki Tsunoda a los mandos del AT03. Tras dejar atrás el nombre de Toro Rosso, durante el último año el equipo cumplió meritorias actuaciones en la F1, consiguiendo su primera victoria con el francés en el año 2020.

Aston Martin es otra de las estructura que ratificó a sus pilotos. El tetracampeón mundial Sebastian Vettel y Lance Strol conducirán los AMR22 en el próximo certamen, anunciándose la presentación del auto para el 10 de febrero.

Respecto de Williams, no se conoce el nombre que identificará al auto ni la fecha en la que se realizará su lanzamiento. En cambio, se ratificó a Nicholas Latifi y se incorporó Alex Albon para reemplazar a George Russell, que dio un importante salto con su arribo a Mercedes.

Una de las marcas históricas en la máxima categoría, Alfa Romeo, tendrá como líder a Valtteri Bottas, desvinculado luego de cinco años de Mercedes. Por su parte, su compañero será el chino Guanyu Zhou, primer piloto de F1 de esa nacionalidad que será titular, en una alineación que varió completamente teniendo en cuenta el año pasado, ya que no estarán compitiendo Kimi Räikkönen -retirado- y Antonio Giovinazzi.

Finalmente, el equipo Haas, con el VF-22 intentará mejorar esta temporada su opaca performance de 2021, apostando una vez más por el alemán Mick Schumacher y el ruso Nikita Mazepin.