El Dr. Bonzini puntualizó las dificultades del Hospital de Ceres

CERES (Por José Luis Gorosito). - “Avance del Covid, accidentes, violencia callejera y doméstica, sin anestesista, sin camas para derivar, solo 1 de las 3 ambulancias disponibles, y con el 50% del personal trabajando” es un resumen rápido de cómo está trabajando el Hospital de Ceres

El Director del Hospital Regional de Ceres Dr. Leandro Bonzini dio un detalle de la situación sanitaria que atraviesa nuestra ciudad. No solamente debemos cuidarnos de contagios por Covid, sino de accidentes de tránsito para evitar traslados de urgencias.

El hospital está trabajando a un 50 % por falta de personal, muchos por licencias y otros por contagios.

“En el Hospital, la atención ambulatoria no covid, se mantuvo siempre igual, más esta situación de contagios masivos que se están produciendo, sumando toda la accidentología vial, situaciones de violencia callejera, violencia doméstica donde se trabaja en coordinación con la Policía y la Fiscalía. Todo eso insume tiempo y con poco personal se hace difícil trabajar”

Además nuestros centros de derivación no tienen camas disponibles, de las tres ambulancias que tiene el hospital, dos están en reparación.